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В Госдепартаменте уточнили позиции США в Сирии

16 октября, 01:51

Вашингтон намерен использовать дипломатический путь для прекращения огня в данном районе, однако может ужесточить санкции

/ Фото: Reuters

Соединенные Штаты по-прежнему контролируют воздушное пространство на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил во вторник представитель Госдепартамента высокого ранга, комментируя военную операцию Турции, передает Reuters.

По его словам, Вашингтон намерен использовать дипломатический путь для прекращения огня в данном районе, однако может ужесточить санкции в отношении Турции, если кризис не будет урегулирован.

"Наш план заключается в том, чтобы продолжить оказание давления на Турцию, оценивая при этом возможность возвращения к нормальным отношениям, и главным элементом подобного возвращения было бы прекращение огня", – сказал он.

"Под прекращением огня я подразумеваю то, что развернутые там силы прекратят продвижение. Речь идет, конечно, о турецких силах и, я думаю, мы можем также поговорить с СДС (коалицией "Силы демократической Сирии", основу которой составляют отряды курдов – Ред.)", - добавил представитель американского внешнеполитического ведомства.

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"Мы планируем усилить санкции и другие меры, многие из которых были оглашены администрации, если решения этого кризиса не последует", - подчеркнул американский чиновник.

Ранее в Министерстве обороны США на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана возложили ответственность за возможную активизацию деятельности террористической группировки ИГИЛ в Сирии.

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Леонид Слуцкий. Фото: сайт Госдумы РФ

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

После этого президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.

В свою очередь в ЕС осудили проведение Турцией операции "Источник мира" на севере Сирии, а также подчеркнули негативные последствия военной операции.

Также страны Европы выступили за введение ограничения на поставку оружия Турции. О поддержке эмбарго уже заявила Швеция, Бельгия, Испания, Франция, Люксембург, Австрия, Нидерланды, Ирландия, Латвия и Германия. Впрочем, единогласия по вопросу поставок страны еще не достигли.

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Сирия США Турция

Источник: ТАСС

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