В Госдепе анонсировали новые переговоры США и России по опросах вооружения

Пока конкретных дат или сроков не упоминается

Фото: Getty Images.

Соединенные Штаты и Россия намерены провести новые встречи, на которых будут обсуждаться вопросы контроля над вооружениями. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, – пишет Defense One.

Она не обсуждала этом вопрос на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"У нас есть отдельный форум для двусторонних дискуссий, и я рассчитываю на их проведение на более высоком уровне. Нам предстоят некоторые переговоры", — добавила Томпсон. Но она не упомянула конкретных дат или сроков.

Напомним, что в мае после встреч госсекретаря США Майкла Помпео с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Сочи глава американской дипломатии заявил, что стороны в ближайшие несколько недель проведут новые контакты по вопросам контроля над вооружениями и стратегической безопасности.

Добавим, что ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп стремится к улучшению отношений с Россией.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Госдепе анонсировали новые переговоры США и России по опросах вооружения". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"