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В Госдепе анонсировали новые переговоры США и России по опросах вооружения

5 июня, 02:53

Пока конкретных дат или сроков не упоминается

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images.

Соединенные Штаты и Россия намерены провести новые встречи, на которых будут обсуждаться вопросы контроля над вооружениями. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, – пишет Defense One.

Она не обсуждала этом вопрос на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"У нас есть отдельный форум для двусторонних дискуссий, и я рассчитываю на их проведение на более высоком уровне. Нам предстоят некоторые переговоры", — добавила Томпсон. Но она не упомянула конкретных дат или сроков.

Напомним, что в мае после встреч госсекретаря США Майкла Помпео с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Сочи глава американской дипломатии заявил, что стороны в ближайшие несколько недель проведут новые контакты по вопросам контроля над вооружениями и стратегической безопасности.

Добавим, что ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп стремится к улучшению отношений с Россией

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Тег Россия, США, переговоры, вооружения, Госдеп США

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Источник:

ТАСС

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