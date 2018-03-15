В Госдепе напомнили Путину, что Крым − это Украина

Государственный департамент США выразил негативную реакцию предвыборным заявлениям президента РФ Владимира Путина в оккупированном украинском Крыму, напомнив России о сохранении санкций до полной деоккупации полуострова.

Об этом говорится в заявлении и.о. заместителя госсекретаря США Хизер Науерт, обнародованном в среду, передает Укринформ.

"Четыре года назад Россия провела нелегитимный, сфабрикованный "референдум" в Украине, совершив тщетную попытку легитимизировать аннексию украинской территории. Жители Крыма были вынуждены голосовать под контролем вооруженных до зубов российских военных", – подчеркнула представитель Госдепа.

Она отметила, что заявления России о том, что украинцы сделали свободный выбор на этом "референдуме", всегда были лишены доверия.

"На своем предвыборном митинге в Крыму президент Путин вновь высказал незаконные претензии России на украинскую территорию, еще раз открыто подтвердив то, что российское правительство презирает международный порядок и не уважает территориальную целостность суверенных государств", – отметила Науерт.

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Она акцентировала, что кроме незаконного "референдума", Россия нарушила целый ряд иных обязательств и норм, причинив многочисленные человеческие потери на украинском полуострове.

"На протяжении последних четырех лет Россия начала кампанию принуждения и насилия, ориентированную на тех, кто выступает против ее попыток аннексии. Российская оккупационная власть подвергает крымских татар, этнических украинцев, проукраинских активистов, членов гражданского общества и независимых журналистов политически мотивированным преследованием и постоянным репрессиям, одновременно систематически подавляя неправительственные организации и независимые СМИ", – подчеркивается в заявлении.

В этой связи представитель Госдепартамента отметила, что Соединенные Штаты призывают Россию прекратить её попытки подавить основные свободы выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций, а также свободы религии или веры.

"Мы подтверждаем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границах. Крым является частью Украины, и наши крымские санкции останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине", – отметили в Государственном департаменте США.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал жителям оккупированного Севастополя развитие города во время выступления на митинге в честь захвата полуострова и заявил, что на незаконном референдуме в 2014 году жители Крыма якобы показали настоящую демократию.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко резко отреагировал на визит Путина на полуостров. Глава украинского государства назвал его приезд очень опасной провокацией накануне президентских выборов.