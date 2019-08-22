В Госдепе не исключают, что Иран может использовать прошлые разработки ядерного оружия

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Иран утаивает документы о своих прошлых разработках в области ядерных вооружений, чтобы в будущем применить их для обновления соответствующей программы. Об этом сообщается в докладе Госдепартамента США о выполнении соглашений в области нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями.

"По оценкам разведсообщества США, сейчас Иран не предпринимает действий, по которым можно было бы судить о разработке ядерного заряда, — отметили в ведомстве. — Однако Иран утаивает документы, относящиеся к прошлой программе разработки ядерного оружия, что может быть использовано для ее обновления". Как утверждают в Госдепартаменте, Тегеран по-прежнему заинтересован в накапливании материалов двойного назначения, в том числе для производства усовершенствованных центрифуг.

"В 2026 году, согласно Совместному всеобъемлющему плану действий, основные ограничения иранской ядерной программы будут сняты, и Иран сможет расширить производство ядерного топлива и накапливать запасы обогащенного урана, пока это не ограничит, например, новое соглашение, — говорится в докладе. — Разведсообщество США продолжит анализировать архивную информацию, что позволит лучше прояснить предыдущие усилия Ирана в ядерной сфере".

Напомним, что сейчас эскалация конфликт перешла в другую плоскость — США считают, что иранский танкер Grace 1 содействовал Корпусу стражей Исламской революции. США внесли эту организацию в список террористических. По словам дипломата, американские власти, в частности, могут аннулировать въездные визы тем, кто оказывает помощь танкеру.

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Гибралтар в воскресенье отклонил запрос США об аресте иранского танкера Grace 1.

Федеральный суд в Вашингтоне в пятницу выдал ордер на арест танкера, перевозящего нефть и почти 1 миллион долларов. Британские королевские морские пехотинцы задержали судно в Гибралтаре в июле по подозрению в том, что оно везло нефть в Сирию в обход санкций ЕС. После этого Иран пообещал ответить на действия гибралтарских властей.

Недавно мы сообщали, что Иран задержал иностранный нефтяной танкер возле острова Фарси в Персидском заливе. На этом острове расположена военно-морская база КСИР. По данным КСИР, судно перевозило 700 тысяч литров контрабандного топлива.

Напомним, ранее Иран захватил британский танкер в Ормузском проливе . Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования столкновения танкера с рыболовецким судном.

Сообщается, что судно соблюдало правила навигации и международные нормы. Британская транспортная компания Norbulk Shipping UK подтвердила, что ее танкер Mesdar получил разрешение продолжать движение после того, как был захвачен вооруженными людьми после пересечения Ормузского пролива.

Кроме того, 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.

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