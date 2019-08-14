В Госдепе рассказали, как США ответят на новые ракетные пуски в Северной Корее

Вашингтон продолжает работу с партнерами и союзниками в рамках санкций Совета Безопасности ООН

/ Фото: AFP

США обеспокоены запусками ракет в КНДР и будут продолжать критику подобных действий. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон во время телеконференции, выдержки из которой транслировал в среду южнокорейский телеканал Кей-би-эс.

"Мы обеспокоены развитием ситуации с ракетами и продолжим критиковать Пхеньян за их испытания. Мы продолжаем работу с партнерами и союзниками в рамках санкций Совета Безопасности ООН с тем, чтобы кампания давления на Северную Корею продолжалась", – сказала она.

Томпсон также отметила, что США продолжат диалог с КНДР и надеются, что ее лидер Ким Чен Ын выполнит данные им обязательства по денуклеаризации. Заместитель госсекретаря выразила уверенность в том, что президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын снова вернутся к обсуждению.

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"Мы хотим, чтобы переговоры произошли. Мы ведем обсуждение на рабочем уровне и уверены в том, что президент (Трамп) и председатель Ким (Чен Ын) снова встретятся", – подчеркнула она.

10 августа КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности, которые пролетели около 400 км. За последние две недели это уже пятые по счету испытания, проведенные северокорейскими военными.

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что получил очень хорошее послание от лидера КНДР Ким Чен Ына и ожидает новой встречи с ним.

Ранее американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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