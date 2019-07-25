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В Госдепе США не назвали конкретных сроков введения санкций против Турции

25 июля, 22:56

Турция является союзником США по НАТО

Фото: REUTERS
Фото: REUTERS.

Конкретных сроков введения санкций в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" в отношении Турции из-за поставок российских зенитных ракетных систем С-400 нет. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"Конкретных сроков принятия санкций нет. Мы продолжаем, конечно, обсуждать это с Турцией", — сказал она.

"Важно помнить, что Турция, конечно, является союзником по НАТО, и действия, которые мы предприняли к настоящему моменту, были значительны", — добавила также представитель Госдепартамента, объясняя, почему этот вопрос решается так долго. Она отметила, что необходимо "пытаться сохранить условия для обсуждения в дипломатических рамках и сохранить отношения" между двумя странами.

"Введение санкций против союзника по НАТО — это очень серьезное действие", — подчеркнула Ортэгус.

Напомним, что в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35 свыше уже подписанных контрактов.

Несмотря на это, его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган озвучил намерение Анкары завершить развертывание поставляемых Россией систем ПВО С-400 к апрелю 2020 года. А министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил зеркальным ответом, если Вашингтон решит ввести санкции.

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Тег Россия, США, Турция, НАТО, санкции, Госдеп США

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Источник:

ТАСС

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