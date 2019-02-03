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В Госдепе США поделились историями успеха программы тренировок украинских военных

Сегодня, 21:10

Директор программы GSCF Рейчел Шиллер поделилась своими впечатлениями от поездки в Украину

Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua.
В Госдепе США поделились историями успеха программы тренировок украинских военных //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5fd/757/5c55fd757bbd0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5fd/757/5c55fd757bbd0.jpg США Директор программы GSCF Рейчел Шиллер поделилась своими впечатлениями от поездки в Украину

Обучение и оборудование, предоставленное правительством США, которые могут предоставить Украине оружие, через Глобальный резервный фонд безопасности (GSCF), значительно усилило возможности украинских Вооруженных сил в противостоянии российской агрессии, пишет на странице блогов Государственного департамента США бывшая специалист по оценке GSCF Анна Гюнг, передает "Голос Америки".

Своими впечатлениями от поездки в Украину, в рамках которой была проведена оценка эффективности GSCF и новых возможностей помощи украинской Нацгвардии, с Гюнг поделилась директор программы GSCF Рейчел Шиллер.

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GSCF – это совместная программа Государственного департамента США и Министерства обороны США, которая оказывает помощь в обучении, предоставлении оборудования и помощи правительству Украины по развитию возможностей Министерства обороны и Национальной гвардии. Объем программы составляет 42,4 миллиона долларов США, объясняет эксперт.

Помощь Национальной гвардии Украины

Национальная гвардия Украины обеспечивает более 15% вооруженных сил, участвующих в Операции объединенных сил, которая защищает суверенитет Украины против российской агрессии на востоке, говорится в статье.

Программа GSCF оказывает поддержку Нацгвардии в проведении тактических учений и размещении батальонов быстрого реагирования.

GSCF оказывает поддержку созданию четырех тактических управлений на уровне рот и батальонов, которые позволили Нацгвардии Украины направить около пяти тысяч тренированных профессиональных военных в ООС.

С помощью GSCF создавался элитный батальон оперативного реагирования, который успешно приобщен к операциям на Донбассе.

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Проект сотрудничества с Нацгвардией Украины возглавляет Командование США в Европе. К проекту также присоединилась Национальная гвардия штата Калифорния, служащие которой помогли, в частности, в разработке плана проведения учений украинской Нацгвардии.

С укреплением возможностей Нацгвардии, GSCF адаптирует программы, начиная с тактических учений, к развитию возможности проведения собственных учений. Такая гибкость – ключ к успеху программы, говорится в статье.

Помощь Министерству обороны Украины

В рамках программы GSCF также предоставляется поддержка Силам специальных операций Украины в развитии операционных и технических возможностей в соответствии с западными стандартами. Так, разработка собственного квалификационного курса (SOF Q-Course) значительно улучшила качество тактического и операционного обучения. Командиры, которые возвращаются с оборонительных операций, сообщают, что выпускники Q-Course, которые несут службу в Операции объединенных сил выполняют задачи на высоком профессиональном уровне.

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В результате учений GSCF Министерство обороны также продемонстрировало значительное улучшение способности оказывать медицинскую помощь в ходе оборонительных операций, что положительно отразилось на выживании военных, участвующих в боевых действиях в рамках Операции объединенных сил, отмечает эксперт.

Улучшение сотрудничества с НАТО

Обучение GSCF лидерству и тактике оборонительных боевых операций также усиливает рост профессионализма военнослужащих сержантского состава Сухопутных военных сил Украины. Эти силы создали собственную офицерскую академию на основе обучения, предоставленного американскими инструкторами, говорится в статье.

Учения "Быстрый трезуб" 2018 года, проведенные в сентябре 2018 года в Яворовском учебном центре при поддержке GSCF – еще одна история успеха в сфере взаимодействия, отмечает эксперт.

В рамках этих учений, украинские вооруженные силы действовали совместно с военными США и тринадцати других стран НАТО и международных партнеров.

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В учениях приняли участие Силы специальных операций Украины, Национальная Гвардия и Пограничная служба Украины. Эти учения не только позволили украинским военным улучшить взаимодействие с партнерами из стран НАТО, но также позволили украинским Сухопутным силам более эффективно проводить оборонительные операции в рамках Операции объединенных сил, отмечается в статье.

Напомним, в августе минувшего года президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет США на 2019 год с выделением Украине помощи на 250 млн долл., из которых на закупку летального вооружения предусмотрено 50 млн.

Военный эксперт Александр Мусиенко в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал, что США могут увеличить помощь Украине на закупку летального оружия. По его словам, Вашингтон подал Киеву сигнал о возможном углублении сотрудничества в сфере обороны.

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Тег НАТО, помощь, учения, тренировки, нацгвардия, украинские военные, Rapid Trident, Минобороны Украины, Конгресс США, помощь Украине

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