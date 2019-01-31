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В Госдепе США пообещали защитить активы венесуэльского народа

31 января, 20:10

Вашингтон уже передал Гуайдо контроль над частью активов Венесуэлы в банках США

Фото: Getty Images
В Госдепе США пообещали защитить активы венесуэльского народа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/a67/ef0/5c4a67ef02364.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/a67/ef0/5c4a67ef02364.jpg США Вашингтон уже передал Гуайдо контроль над частью активов Венесуэлы в банках США

Соединенные Штаты продолжат принимать такие меры по защите активов венесуэльского народа, как передача контроля над ними оппозиции и введение санкций против властей и госкомпаний республики. Об этом сообщила в четверг, 31 января, журналистам помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Кимберли Брайер во время телефонного брифинга.

"Многие наши действия направлены на защиту этих (венесуэльских – Ред.) активов для венесуэльского народа, и мы будем продолжать предпринимать меры для этого", - отметила она.

В качестве примера данных мер Брайер привела санкции против венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA ("Петролеос де Венесуэла"), а также передачу лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо контроля над частью активов Венесуэлы в банках США.

"Наша политика заключается в том, чтобы обеспечить защиту активов, которые по праву принадлежат венесуэльскому народу – и в данном случае президенту Хуану и его Национальной ассамблее от лица венесуэльского народа", – заявила она.

Ранее оппозиционные депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы потребовали от властей прояснить ситуацию с попыткой вывезти из центрального банка страны в Российскую Федерацию около 20 тонн золота.

В Национальной ассамблее заявили, что соответствующую информацию депутатам сообщили сотрудники Банка Венесуэлы. По данным оппозиционных депутатов, самолет за золотом уже прибыл из Москвы в Каракас.

Напомним, заявка правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро о возвращении в страну золотых слитков на сумму 1,2 млрд долларов была отклонена банком Англии.

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Тег Венесуэла, США, Гуайдо

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Источник:

ТАСС

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