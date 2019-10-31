В Госдепе уверяют, что просьбы к другим странам расследовать шаги оппонентов противоречат ценностям США

Обращения президента США с просьбами расследовать те или иные действия своих политических оппонентов, обращенные другим государствам, противоречат американским ценностям. Такое мнение выразил выдвинутый главой вашингтонской администрации Дональдом Трампом на пост американского посла в России Джон Салливан.
Он выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры.
"Запрашивание расследований действий внутриполитических оппонентов, на мой взгляд, не соответствует нашим ценностям", — заявил Салливан.
Как известно, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.
На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.
Все подробности – в спецтеме Импичмент Трампу .
Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу
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