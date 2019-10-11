В Госдепе заявили, что США не контактировали с Сирией из-за проведения Турцией военной операции

Власти США не контактировали с сирийским правительством по вопросу проведения Турцией операции на севере Сирии. Об этом заявил в телефонной беседе с журналистами представитель Госдепартамента высокого ранга.
Его спросили, велись ли какие-либо переговоры между Вашингтоном и Дамаском по поводу турецкой операции. "У нас не было никаких контактов с сирийским правительством по этому вопросу", — отметил он.
9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира".Государственное сирийское агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.
Анкару прекратить бомбардировки приграничных районов соседнего государства.
Кроме того, ближайший союзник сирийского режима Башар Асада – Иран – также призвал турецкое руководство пересмотреть свою позицию по Сирии и начал внеплановые военные маневры рядом с турецкой границей.
В свою очередь президент США Дональд Трамп назвал начало наступательной операции Турции в Сирии плохой идеей.
Отметим, что ранее Пентагон проинформировал президента Дональда Трампа о том, что территория Сирии полностью освобождена от боевиков террористической группировки "Исламское государство".
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