В Госдепе заявили, что США не контактировали с Сирией из-за проведения Турцией военной операции

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции «Источник мира»

/ Фото: Reuters

Власти США не контактировали с сирийским правительством по вопросу проведения Турцией операции на севере Сирии. Об этом заявил в телефонной беседе с журналистами представитель Госдепартамента высокого ранга.

Его спросили, велись ли какие-либо переговоры между Вашингтоном и Дамаском по поводу турецкой операции. "У нас не было никаких контактов с сирийским правительством по этому вопросу", — отметил он.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира".Государственное сирийское агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

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Анкару прекратить бомбардировки приграничных районов соседнего государства.

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Кроме того, ближайший союзник сирийского режима Башар Асада – Иран – также призвал турецкое руководство пересмотреть свою позицию по Сирии и начал внеплановые военные маневры рядом с турецкой границей.

В свою очередь президент США Дональд Трамп назвал начало наступательной операции Турции в Сирии плохой идеей.

Отметим, что ранее Пентагон проинформировал президента Дональда Трампа о том, что территория Сирии полностью освобождена от боевиков террористической группировки "Исламское государство".

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