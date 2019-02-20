В "Гранд-Каньоне" нашли уран: туристы 18 лет подвергались радиации
Руководство парка знало о наличии опасных объектов, однако скрывало информацию о них
В подвале музея национального парка "Гранд-Каньон" (США) обнаружили контейнеры с ураном, передает Daily Mail. На проблему обратил внимание менеджер по безопасности нацпарка Элстон Стивенсон. Он также заявил, что руководство парка знало о наличии опасных объектов, однако скрывало информацию о них.
Сообщается, что три контейнера находились на территории музея с 2000 по 2018 годы в месте, где останавливались экскурсионные группы с детьми, чтобы послушать 30-минутную лекцию. При этом отмечается, что радиация превышала установленную допустимую норму в 400 раз для взрослых и в 4000 раз – для детей.
Специалист заповедника по связям с общественностью Эмили Дэвис заявила, что в настоящий момент контейнеры ликвидированы, музей открыт, а какая-либо опасность для туристов отсутствует. При этом она отметила,что во время недавнего обследования здания была обнаружена фоновая радиация, которая является естественной для района и не представляет угрозы здоровью.
Тем не менее, Дэвис не прокомментировала заявления Стивенса о том, что за 18 лет тысячи людей подверглись облучению, а также оставила без внимания утверждения, что администрация музея нарушила закон, не сделав публичного заявления.
В настоящее время Управлением по гигиене и охране труда, службой нацпарка, а также департаментом здравоохранения Аризоны проводится расследование.
Национальный парк "Гранд-Каньон" – один из старейших нацпарков США. На его территории находится Большой каньон – один из глубочайших каньонов в мире, который с 1979 года входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Напомним, в Одесском порту обнаружили "фонящий" контейнер. Вскрыть и обследовать содержимое контейнера должна специальная комиссия.
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