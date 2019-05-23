В гражданской авиации США не могут назвать дату возвращения Boeing 737 в эксплуатацию

ФАУ не собирается спешить с предоставлением разрешения на полеты Boeing 737 MAX

Фото: AFP

Исполняющий обязанности главы Федерального управления гражданской авиации США Дэниел Элуэлл заявил, что не располагает точной датой возвращения самолетов Boeing 737 MAX в эксплуатацию после отказа авиакомпаний по всему миру использовать их в своих перевозках. Об этом пишет Reuters.

ФАУ не собирается спешить с предоставлением разрешения на полеты Boeing 737 MAX. Американский авиарегулятор по-прежнему ожидает предоставления официальных данных о внедрении обновления вспомогательной системы маневрирования MCAS от авиакомпании Boeing для осуществления сертификации и возвращения лайнеров к работе. "Если нам понадобится год для того, чтобы быть уверенными в возможности снять запрет на полеты, то так тому и быть", — указал Элуэлл.

Американский авиарегулятор должен принять решение относительно требований по прохождению профессиональной подготовки на самолетах с усовершенствованной MCAS, в том числе относительно необходимости обучения на симуляторах.

Ранее сообщалось, что рыночная стоимость американской корпорации Boeing в марте уменьшилась более чем на 40 млрд долларов после крушения самолета Boeing 737 Max 8 в Эфиопии.

Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.

Следователи обнаружили обломки руля высоты эфиопского Boeing, который был отклонен в момент катастрофы на нетипичный для него угол. Подобное положение горизонтального стабилизатора было зафиксировано и у разбившегося самолета Lion Air.

Напомним, ранее корпорация Boeing признала наличие сбоя программного обеспечения (ПО) на самолетах Boeing 737 MAX, помимо ошибки в системе улучшения характеристики маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).

Авиакатастрофа в Индонезии произошла 29 октября 2018 года. Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек. А 10 марта самолет этой же модификации упал в Эфиопии, в результате чего погибли 157 человек.

А в начале мая 2019 года в США самолет Boeing 737 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в реку. На борту было 136 человек.

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