В Ханое завершился ужин Трампа и Ким Чен Ына: какие деликатесы были на столах
Журналисты разузнали, чем кормили высокопоставленных гостей в старой гостинице Ханоя Sofitel Legend Metropole
В ханойском отеле Sofitel Legend Metropole завершился ужин президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
Агентству Associated Press удалось выяснить, чем угощали лидеров в самой старой гостинице Вьетнама.
Журналисты утверждают, что Трампу, Ким Чен Ыну и их делегациям подавали коктейль из креветок с соусом "Тысяча островов", маринованное филе на гриле с кимчи из груши, шоколадный фонтан с ягодами и ванильным мороженым, а также пунш из сушеной хурмы, подслащенной медом.
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Ужин продлился чуть более двух часов, из которых полчаса заняло совместное обращение к журналистам вначале и порядка 90 минут заняла сама встреча хозяина Белого дома с делегатами из КНДР. После этого Трамп покинул "Метрополь".
В пресс-службе Белого дома сообщили, что главная встреча состоится на следующий день, 28 февраля. В этот день Трамп и его северокорейский визави проведут 45-минутную встречу с глазу на глаз, а также, как сказано в обнародованном расписании американского лидера, подпишут совместное соглашение.
О каком именно документе идет речь, не уточняется, хотя ранее президент США допустил возможность подписания мирного договора между Вашингтоном и Пхеньяном.
Напомним, что сегодняшняя их встреча началась с рукопожатия, после которого американский лидер поблагодарил журналистов за внимание к саммиту и выразил надежду, что она будет "очень успешной".
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