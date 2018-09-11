В ходе терактов 11 сентября в США погибло 12 украинцев

Сегодня, 23:41

Жертвами терактов стали 2977 человек

twitter.com/UKRinUN
twitter.com/UKRinUN

Постоянное представительство Украины при ООН почтило память жертв терактов 11 сентября 2001 года, в результате которых погибли 2977 человек. Среди погибших было не менее 12 украинцев.

Об этом сообщается на странице представительства в Twitter.

"Сегодня в солидарности с американским народом мы чтим память жертв ужасных атак 11 сентября. Среди погибших было не менее 12 украинцев", – говорится в сообщении.

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Президент США Дональд Трамп продлил на один год режим чрезвычайного положения, введенный в стране после терактов 11 сентября 2001 года.

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11 сентября 2018 года исполнилось 17 лет с того дня, как самолеты, захваченные террористами, врезались в башни-близнецы в Нью-Йорке. Тогда погибли около трех тысяч человек. Это самый крупный теракт в современной истории. Начиная с 2002 года 11 сентября отмечается в Соединенных Штатах, как "День патриота", а с 2009 года этот день также обрел статус общенационального дня служения и памяти.

Напомним, в 2016 году власти США обнародовали ранее засекреченный раздел отчета Конгресса по терактам 11 сентября 2001 года. В обнародованном разделе содержится информация о людях, с которыми были связаны террористы перед осуществлением атак. В нем называются имена людей, которые помогали террористам снять жилье, открыть банковские счета, а также брать уроки управления самолетами.
США, украинцы, память, 11 сентября, теракты
Источник:

"Сегодня"

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