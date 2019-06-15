Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

В Ираке атаковали авиабазу США

15 июня, 15:50

Неизвестные выпустили по воздушной базе "Балад" три минометных снаряда

Фото: Flickr

Спустя менее месяца после взрыва, который прогремел в охраняемой "зеленой зоне" Багдада возле американского посольства в Ираке, группа неизвестных напала на авиабазу США в центральной части этой ближневосточной страны.

По данным агентства Associated press, в ночь на 15 июня расположенная севернее Багдада авиабаза "Балад" была атакована из минометов – в направлении нее выпустили три снаряда.

Из-за произошедшего на территории базы возникло несколько небольших очагов возгорания, но о пострадавших в результате обстрела не сообщается.

Кто стоит за атакой, не сообщается.

Напомним, что в прошлом месяце американская администрация приняла внезапное решение отозвать персонал дипмиссии США в этой стране – посольства в Багдаде и консульства в Эрбиле. В связи со случившимся визовые услуги в консульстве и посольстве будут временно приостановлены.

Мы также писали, что в конце 2018 года американский президент Дональд Трамп без предупреждения прилетел в эту ближневосточную страну. В ходе своего визита хозяин Белого дома говорил о выводе войск из Сирии и о строительстве американской базы в Ираке.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Ирак, взрыв, миномет, военная база, авиабаза

Вы сейчас просматриваете новость " В Ираке атаковали авиабазу США". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США призвали американцев не ездить в Ирак

16 мая, 01:35

Ираку присвоен четвертый, самый высокий уровень опасности

Трамп: США не нужно было устраивать вторжение в Ирак

24 мая, 08:03

По словам американского президента, иракская кампания 2003 года была не нужна

Помпео неожиданно прибыл в Ирак

8 мая, 03:12

Визит Помпео в Багдад продолжался около четырех часов

США построили новую военную базу в Ираке: появились детали

19 декабря 2018, 12:15

Американские военнослужащие построили военную базу в районе Малиха близ города Эль-Каим, расположенного рядом с ирако-сирийской границей

США построят две новые военные базы в Ираке: появились детали

26 декабря 2018, 14:25

По данным местных властей, одна база будет находиться на север от поселка Ар-Румана в районе Каим, а вторая – на восток от района Рутба

В Багдаде после визита Трампа обстреляли посольство США

27 декабря 2018, 10:12

Охранники посольства сделали предупредительные выстрелы в ответ на атаку

О чем «рассказывает» анализ крови и как его надо сдавать

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Как спастись от клещей

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

Мэр Днепра Филатов прокомментировал кадровое решение Зеленского

Красота по наследству: совместный снимок Валерии и ее мамы

Как заработать, не напрягаясь: 8 идей для быстрого заработка

Названы смартфоны с самым большим уровнем излучения

Голкипер забил победный гол в ворота сборной России U-20

Зеленский поблагодарил депутатов за плохую работу

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Связанные одной нитью: Трамп и Дуда "объединились"

13 июня, 17:07

Паутина между Трампом и Дудой – хороший знак, считают пользователи соцсетей

Цены в июне: почему такие дорогие огурцы и когда пора варить варенье из клубники

Сегодня, 07:51

Майские дожди и аномально жаркая погода в июне внесли коррективы в объемы урожая и цены на продукты

Жара испытывает на прочность: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:37

В понедельник, 17 июня на западе страны льет и гремит, в остальных регионах сухо

Выборы и протесты в Казахстане: почему народ вышел на улицы

13 июня, 07:37

Почему протестные акции в стране не могли увенчаться успехом и почему это хорошо

Как пережить наступающую жару: советы врачей и расценки

13 июня, 07:00

За окном +35. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий

Польза и вред зеленого лука

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается

Ученые определили ТОП-5 животных, способных лечить людей
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь