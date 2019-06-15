В Ираке атаковали авиабазу США
Неизвестные выпустили по воздушной базе "Балад" три минометных снаряда
Спустя менее месяца после взрыва, который прогремел в охраняемой "зеленой зоне" Багдада возле американского посольства в Ираке, группа неизвестных напала на авиабазу США в центральной части этой ближневосточной страны.
По данным агентства Associated press, в ночь на 15 июня расположенная севернее Багдада авиабаза "Балад" была атакована из минометов – в направлении нее выпустили три снаряда.
Из-за произошедшего на территории базы возникло несколько небольших очагов возгорания, но о пострадавших в результате обстрела не сообщается.
Кто стоит за атакой, не сообщается.
Напомним, что в прошлом месяце американская администрация приняла внезапное решение отозвать персонал дипмиссии США в этой стране – посольства в Багдаде и консульства в Эрбиле. В связи со случившимся визовые услуги в консульстве и посольстве будут временно приостановлены.
Мы также писали, что в конце 2018 года американский президент Дональд Трамп без предупреждения прилетел в эту ближневосточную страну. В ходе своего визита хозяин Белого дома говорил о выводе войск из Сирии и о строительстве американской базы в Ираке.
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