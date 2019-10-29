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В Ираке обстреляли ракетами военную базу США: детали

29 октября, 00:46

По лагерю в районе Эт-Таджи было выпущено три реактивных снаряда

Фото: REUTERS/Rodi Said/File Photo

Фото: REUTERS/Rodi Said/File Photo

В Ираке, где ранее возле посольства США упали ракеты, произошел новый инцидент. Расположенная на севере Багдада военная база, на которой находятся американские военнослужащие, подверглась в понедельник ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Согласно его данным, по лагерю в районе Эт-Таджи было выпущено три реактивных снаряда. О разрушениях и пострадавших информации пока не поступало. Кто может стоять за этой вылазкой, также неизвестно.

Между тем Государственный департамент США призывает своих граждан отказаться от визитов в Ирак из-за угроз, связанных "с терроризмом, похищением людей и вооруженными конфликтами". Об этом говорится в документе, размещенном на сайте Госдепа. Согласно документу, Ираку присвоен четвертый, самый высокий уровень опасности.

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Напомним, что в марте Госдепартамент США подтвердил решение вновь вывести Ирак из-под санкций, ограничивающих покупку энергоносителей у Ирана.

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Фото: Шеметов Максим

Мы также писали, что в конце прошлого года американский президент Дональд Трамп без предупреждения прилетел в эту ближневосточную страну.

Ответственность за атаку на данный момент не взяла на себя ни одна группировка.

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Ирак США база

Источник: ТАСС

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