В кафе Нью-Йорка изымают еду и напитки с марихуаной

Предупреждения получили восемь кофеен

В кафе Нью-Йорка изымают еду и напитки с марихуаной 2019-04-07T09:54:00+03:00 США Предупреждения получили восемь кофеен

Курить можно, а вот есть ли пить – нельзя. В кафе Нью-Йорка изымают еду и напитки с марихуаной. Предупреждения получили восемь кофеен, хотя торговля продуктами с каннабисом в штате легальна.



В самой известной на весь Нью-Йорк кофейне еще недавно можно было попробовать конопляное мороженое. Однако местный департамент здравоохранения постановил что такое лакомство – вне закона. Поэтому в меню осталось разве клубничное, ванильное и шоколадное.

А в другом кафе – уже отказались от масла каннабиса в кофе. Сейчас нью-йоркские чиновники только предупреждают. С лета – будут штрафовать за любые блюда с марихуаной в меню.



"Департамент здравоохранения – это золотой стандарт для общественного здоровья в этой стране. И если они обеспокоены – я тоже", – отметил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио .

Жолт Чонка – открыл в Нью-Йорке первый коктейль-бар, где к алкоголю добавляют марихуану. А точнее, ее особый экстракт – который не имеет галлюциногенного действия и не вызывает привыкания. Впрочем, этот экстракт для баров – теперь тоже запрещен. Но предприниматель уже придумал, как этот запрет обойти.

"Закон не дает нам права использовать каннабис в коктейлях, но я могу продать клиенту, к примеру, желейного медведя", – делится он.

Нюанс в том, что в еду и напитки в барах марихуану подмешивать нельзя. Впрочем, реализовывать магазинам – закон не запрещает. Через несколько сотен метров от бара Жолта Чонка – продукты с марихуаной свободно продают рядом с овощами и фруктами. В пересчете на наши деньги – от 300 гривен за упаковку.

"У нас есть жевательные медведи, капсулы, жидкости, кремы и гели для массажа тела", – рассказывает Энди Хасан, менеджер магазина.

Такой товар особенно охотно покупает молодежь – якобы улучшает сон и уменьшает раздражительность.

Впрочем, ученые таких экспериментов с марихуаной – не одобряют. Потому что ни одного масштабного исследования ее эффективности пока что не было.

Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун поддержала легализацию медицинского каннабиса в Украине. По ее словам, он помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие.

Между тем, на сегодня информационная компания по вопросу легализации медицинского каннабиса в Украине хоть и была массовой, но не получила определенного результата поддержки в обществе.

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