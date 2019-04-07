В кафе Нью-Йорка изымают еду и напитки с марихуаной
Предупреждения получили восемь кофеен
Курить можно, а вот есть ли пить – нельзя. В кафе Нью-Йорка изымают еду и напитки с марихуаной. Предупреждения получили восемь кофеен, хотя торговля продуктами с каннабисом в штате легальна.
В самой известной на весь Нью-Йорк кофейне еще недавно можно было попробовать конопляное мороженое. Однако местный департамент здравоохранения постановил что такое лакомство – вне закона. Поэтому в меню осталось разве клубничное, ванильное и шоколадное.
А в другом кафе – уже отказались от масла каннабиса в кофе. Сейчас нью-йоркские чиновники только предупреждают. С лета – будут штрафовать за любые блюда с марихуаной в меню.
"Департамент здравоохранения – это золотой стандарт для общественного здоровья в этой стране. И если они обеспокоены – я тоже", – отметил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио .
Жолт Чонка – открыл в Нью-Йорке первый коктейль-бар, где к алкоголю добавляют марихуану. А точнее, ее особый экстракт – который не имеет галлюциногенного действия и не вызывает привыкания. Впрочем, этот экстракт для баров – теперь тоже запрещен. Но предприниматель уже придумал, как этот запрет обойти.
"Закон не дает нам права использовать каннабис в коктейлях, но я могу продать клиенту, к примеру, желейного медведя", – делится он.
Нюанс в том, что в еду и напитки в барах марихуану подмешивать нельзя. Впрочем, реализовывать магазинам – закон не запрещает. Через несколько сотен метров от бара Жолта Чонка – продукты с марихуаной свободно продают рядом с овощами и фруктами. В пересчете на наши деньги – от 300 гривен за упаковку.
"У нас есть жевательные медведи, капсулы, жидкости, кремы и гели для массажа тела", – рассказывает Энди Хасан, менеджер магазина.
Такой товар особенно охотно покупает молодежь – якобы улучшает сон и уменьшает раздражительность.
Впрочем, ученые таких экспериментов с марихуаной – не одобряют. Потому что ни одного масштабного исследования ее эффективности пока что не было.
Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун поддержала легализацию медицинского каннабиса в Украине. По ее словам, он помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие.
Между тем, на сегодня информационная компания по вопросу легализации медицинского каннабиса в Украине хоть и была массовой, но не получила определенного результата поддержки в обществе.
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