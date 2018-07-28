В Калифорнии бушуют лесные пожары: погибли два человека

Сегодня, 09:28

В регионе проводится экстренная эвакуация, вызывавшая хаос на дорогах

Фото: Twitter/CAL_FIRE
Фото: Twitter/CAL_FIRE

В США лесные пожары, которые бушуют на границе штатов Калифорния и Орегон, погибли два человека. Об этом сообщает Пожарный департамент Калифорнии в Twitter.

"Выражаем наши глубокие соболезнования близким пожарного инспектора Джереми Стока... Он погиб, сражаясь с пожаром в округе Шаста. Мы призываем поддержать семью Джереми, его коллег и друзей", — говорится в сообщении.

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Также в ведомстве сообщили о гибели еще одного человека в результате пожара в этом регионе. По словам спасателей, экстренная эвакуация привела к хаосу на дорогах, в то время как огонь распространяется очень быстро, уничтожая все на своем пути.

Кроме того, сообщалось, что из-за пожара в городе Голета в округе Санта-Барбара, Калифорния эвакуированы не менее трех тысяч человек.

Напомним, ранее мы писали о том, что пожарные не могут справиться с лесными пожарами в Колорадо. Там эвакуируют жителей из двух тысяч домов.

Огонь уже охватил почти 70 квадратных километров на юго-востоке штата, и площадь возгорания, предполагают спасатели, может увеличиться. Леса Колорадо и Калифорнии горят с начала месяца – возгорание произошло после сильной засухи, а побороть огонь мешает сухая ветреная погода.

Также напомним, что на Дальнем Востоке России вводили режим чрезвычайной ситуации из-за многочисленных лесных пожаров.
США, погибшие, калифорния, лесные пожары
Источник:

"Сегодня"

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