В Калифорнии из-за пожаров возникла угроза для президентской библиотеки Рейгана

Фото: REUTERS/ Gene Blevins

Библиотека и музей, которые названы в честь 40-го президента США Рональда Рейгана, оказались под угрозой из-за природных пожаров в южной части штата Калифорния, где уже объявлен экстремальный режим пожарной опасности. Об этом сообщил в среду телеканал Fox News.

Как он отмечает, огонь распространяется в направлении данного учреждения. Рядом с библиотекой находятся пожарные и сотрудники полиции.

Ранее служба пожарной охраны округа Вентура предписала эвакуироваться жителям ряда районов. Это относится и к территории, на которой находится библиотека. В настоящее время она не работает из-за пожаров.

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Телеканал привел слова директора учреждения Джон Хьюбиша. Как он отметил, огонь "окружает библиотеку", ранее ей никогда не угрожала такая опасность. Официальные представители учреждения сообщили журналистам, что из него в целях безопасности вынесли часть архивных материалов.

Рейган был похоронен на территории библиотеки в 2004 году. Традиция создания именных президентских библиотек зародилась в США при Франклине Делано Рузвельте, который в 1939 году объявил, что передаст свои бумаги федеральному правительству США, и выделил в собственном поместье землю под библиотечно-музейный комплекс. В 1955 году Конгресс США принял закон о президентских библиотеках. В этих учреждениях, сооружаемых на частные пожертвования, но затем передаваемых государству, как правило хранят архивы хозяев Белого дома после их ухода с поста главы администрации США.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, какв Лос-Анджелесе из-за пожаров эвакуируют дорогие имения. Тогда к приказу прислушались не все. Некоторые остались защищать свои имения от огня садовыми шлангами.

Это при том, что ранее лесные пожары на юге штата уничтожили целый городок из домов на колесах. Сначала загорелась помойка, а сильный ветер быстро раздул пламя. Огонь превратил в пепелище больше сотни трейлеров.

Весь мир борется с угрозой лесных пожаров. Ранее сообщалось о том, что семь стран Южной Америки подписали соглашение о защите лесов Амазонии после пожаров. Пакт подписали президенты Колумбии, Эквадора, Перу и Боливии, а также представители Бразилии, Гайаны и Суринама. Власти Венесуэлы, на территории которой также расположены амазонские леса, на встречу приглашены не были.

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