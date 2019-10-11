В Калифорнии лесной пожар уничтожил городок из домов на колесах

Калифорния все-таки в огне. Лесные пожары на юге штата уничтожили целый городок из домов на колесах. Сначала загорелась помойка, а сильный ветер быстро раздул пламя. Огонь превратил в пепелище больше сотни трейлеров. Десятки людей пострадали. Выгорело две сотни гектаров.

Из-за жаркой погоды и сильного ветра в Калифорнии отключили электричество двум миллионам людей – чтобы потенциальные неисправности не спровоцировали возгорание. Впрочем, это не очень помогло.

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Весь мир борется с угрозой лесных пожаров. Ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что семь стран Южной Америки подписали соглашение о защите лесов Амазонии после пожаров. Пакт подписали президенты Колумбии, Эквадора, Перу и Боливии, а также представители Бразилии, Гайаны и Суринама. Власти Венесуэлы, на территории которой также расположены амазонские леса, на встречу приглашены не были.

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Также мы писали о том, что в Индонезии из-за лесных пожаров небо окрасилось в красный цвет. Жители Джамби пожаловались, что из-за мглы у них болят глаза и першит в горле.

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