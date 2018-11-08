В Калифорнии неизвестный расстрелял посетителей бара: видео с места инцидента

Сегодня, 11:05

ЧП произошло в помещение бара Borderline Bar and Grill, который находится в пригороде Лос-Анжелеса


Инцидент со стрельбой произошел в среду вечером в городе Тайзенд-Оукс, пригороде Лос-Анджелеса. В результате ЧП есть погибшие, сообщает на своем сайте газета Los Angeles Times.

Издание не уточняет число убитых и раненых. Ранее телеканал Эй-би-си сообщил, что ранено много людей.

Неизвестный вооруженный мужчина вошел в помещение бара Borderline Bar and Grill и произвел около 30 выстрелов по находившимся там людям, после чего скрылся. Полиция ведет поиски преступника. На место происшествия прибыли десятки машин полиции.

Это не первое ЧП, которое произошло в Калифорнии. Ранее жертвами стрельбы в городе Бейкерсфилд американской Калифорнии стали шесть человек. Как сообщили в местной полиции, начало трагическим событиям положила ссора в офисе транспортной компании около 17:20 по местному времени.

Копы предположили, что подозреваемый вместе с женой пришли в компанию, где у мужчины возник конфликт и он застрелил двух человек, в том числе и собственную супругу.

После этого в помещение зашел еще один человек, который выстрелил в подозреваемого, но тот ответным выстрелом убил и этого человека, а после этого отправился в жилой дом, где застрелил еще двоих.

Затем, предположительно, злоумышленник угнал машину, в которой находились женщина с ребенком, но не причинил им никакого вреда. Вскоре произошло столкновение подозреваемого со стражами порядка, и он убил себя выстрелом в грудь.

Напомним, ранее в ночном клубе в штате Огайо произошла стрельба, в результате которой погибла женщина и семь человек получили ранения. Инцидент произошел поздно ночью.  

А перед этим неизвестный открыл огонь на парковке больницы в городе Вестминстер. Тогда четыре человека – двое детей и двое взрослых – получили ранения, а стрелку удалось бежать.Через несколько часов полиция сумела найти машину стрелка и задержала его. 
видео, стрельба, Калифорния
Источник:

ТАСС

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