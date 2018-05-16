В Калифорнии произошел взрыв в больнице: есть жертвы

В медицинском центре американского города Алисо Виехо, штат Калифорния, прогремел взрыва, в результате которого погиб один человек.

Руководитель местного департамента пожарной безопасности Браян Феннеси отметил также, что два человека получили ранения.

Он также сообщил, что полиция выясняет причины взрыва.

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"Мы пытаемся понять был ли взрыв случайностью или сработало взрывное устройство", – заявил Феннеси.

Напомним, ранее сообщалось, что на складе компании FedEx в Техасе произошел взрыв на сортировочном конвейере на складе в городе Шерц. В результате один сотрудник FedEx получил ранения.

С начала марта в столице Техаса городе Остине произошло четыре случая взрывов бомб в посылках. Жертвами взрывов стали двое жителей города.

Полиция более чем вдвое увеличила вознаграждение за информацию о преступниках – до 115 тысяч долларов. Считает – все взрывы связаны между собой, и их организовала террористическая группировка.



