В Калифорнии злоумышленники атаковали дом: в перестрелке ранены девять человек

Злоумышленники проникли в частный дом и открыли стрельбу по его владельцам и их друзьям

/ Фото: AFP

В Калифорнии, где недавно подросток устроил стрельбу в школе, произошел новый инцидент. По меньшей мере 9 человек были ранены при стрельбе в американском городе Фресно. Об этом сообщила телекомпания NBC, ссылаясь на полицию.

По ее данным, злоумышленники проникли в частный дом и открыли стрельбу по его владельцам и их друзьям, которые смотрели в воскресенье вечером по телевизору футбольный матч на заднем дворе. Как отметила телекомпания, раненые доставлены в больницы. Полиция проводит расследование.

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Ранее сообщалось, что подросток, устроивший стрельбу в школе американского города Санта-Кларита, скончался в больнице. Шестнадцатилетний Натаниэль Берхоу совершил преступление в день своего рождения, 14 ноября. Он убил девушку-ровесницу и 14-летнего мальчика, еще трое получили ранения. После нападения подросток выстрелил себе в голову.

Напомним, всего несколько недель назад в калифорнийской Санта-Розе старшеклассник пришел в школу с пистолетом и дважды выстрелил в другого подростка.

А в мае двое злоумышленников устроили стрельбу в школе города Денвер. В результате восемь школьников пострадали, и один из них погиб.

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