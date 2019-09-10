В Калифорнии провели чемпионат среди собак-серферов

В американской Калифорнии прошли соревнования по серфингу среди участников ежегодного заплыва собак.

Участие в соревнованиях приняли более 70 собак – в надежных объятиях хозяев, или самостоятельно – песики пытались словить волну и не упасть с доски. Отдельно состоялся конкурс на лучший костюм участника.

В городке Ранчо Санта-Фе собаки-серферы становятся на доски уже в 14-й раз, а средства от благотворительно-развлекательного запада идут на помощь бездомным собакам.

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Напомним, ранее мы писали о том, как собака по кличке Люси спасла американского сантехника Джошуа Хорнера от длительного заключения в тюрьме.

Тем временем в кинологической ассоциации России зарегистрировали новую породу собак, названную шалайкой – это гибрид шакала и ненецкой лайки.

Также новости "Сегодня" сообщали, что американская журналистка Салли Кучар поставила перед собой довольно непростую задачу – почесать сотню собак на выставке четырехлапых, проходившую в Сан-Франциско.

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