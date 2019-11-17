В Калифорнии расстреляли семью: пятеро погибших

Двух мальчиков медики пытались спасти, но тщетно

/ Фото: Flickr

В Сан-Диего (Калифорния) мужчина застрелил свою жену и троих маленьких детей, после чего, предположительно, покончил жизнь самоубийством, сообщает The New York Times со ссылкой на местные власти.

По данным издания, прибывшие на место полицейские обнаружили тела 31-летнего мужчины, его 29-летней супруги и троих сыновей – трех, пяти и девяти лет. Еще одного 11-летнего ребенка госпитализировали с огнестрельными ранениями.

Член совета Сан-Диего Моника Монтгомери подтвердила, что мужчина и женщина состояли в браке, но жили они раздельно. При этом неизвестно, являлся ли нападавший отцом детей.

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Представитель полиции Сан-Диего отметил, что произошедшее стало результатом "семейного спора" и угрозы для населения района не было.

Ранее стало известно, что подросток, устроивший стрельбу в школе американского города Санта-Кларита (Калифорния), скончался в больнице, сообщает телеканал CBS News.

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Шестнадцатилетний Натаниэль Берхоу совершил преступление в день своего рождения, 14 ноября. Он убил девушку-ровесницу и 14-летнего мальчика, еще трое получили ранения. После нападения подросток выстрелил себе в голову.

Напомним, всего несколько недель назад в калифорнийской Санта-Розе старшеклассник пришел в школу с пистолетом и дважды выстрелил в другого подростка.

А в мае двое злоумышленников устроили стрельбу в школе города Денвер. В результате восемь школьников пострадали, и один из них погиб.

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