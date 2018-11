В Калифорнии снова бушуют лесные пожары

На севере американского штата Калифорния объявили эвакуацию жителей некоторых районов в связи с быстро распространяющимися лесными пожарами.

Как передает AP, приказ об эвакуации был издан для районов города Парадайс округа Бьютт, где проживает около 27 тысяч человек. Город расположен в 290 км к северо-востоку от Сан-Франциско. Лесные пожары могут затронуть около 30 тысяч человек в Парадайсе, Конкоу и других небольших общинах.

#CampFire this is on pentz rd in Paradise. Pray for people to get out safe. pic.twitter.com/Qe7MwHiH8e