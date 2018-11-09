В Калифорнии снова бушуют лесные пожары

На севере американского штата Калифорния объявили эвакуацию жителей некоторых районов в связи с быстро распространяющимися лесными пожарами.

Как передает AP, приказ об эвакуации был издан для районов города Парадайс округа Бьютт, где проживает около 27 тысяч человек. Город расположен в 290 км к северо-востоку от Сан-Франциско. Лесные пожары могут затронуть около 30 тысяч человек в Парадайсе, Конкоу и других небольших общинах.

#CampFire this is on pentz rd in Paradise. Pray for people to get out safe. pic.twitter.com/Qe7MwHiH8e — Jeff Curtis (@splinkjc) 8 ноября 2018 г.

По словам представителя пожарной службы, сообщение о пожаре поступило в 6:30 утра по местному времени.

Park ave ramp is closed. The highway entering Chico is backed up with evacuations from Paradise. @theorion_news #CampFire pic.twitter.com/meptgDT01J — vegan turkey (@NatalieH_Orion) 8 ноября 2018 г.

"Пламя раздувается довольно сильными ветрами. У нас сухо и низкая влажность. К сожалению, это отличные условия для распространения огня", – заявил Рик Кархарт, представитель департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты штата Калифорния.

Ранее сообщалось, что более 1000 домов сгорели в результате лесных пожаров в Северной Калифорнии, особенно в городе Реддинг и его окрестностях в августе.

Напомним, 8 октября минувшего года, в США в штате Калифорния произошли четыре масштабных лесных пожара. Пожар случился в густонаселенных кварталах, в результате чего жители вынуждены были покидать свои дома посреди ночи.