В Калифорнии снова бушуют лесные пожары

Сегодня, 02:25

Эвакуируют тысячи жителей


фото: соцсети

фото: соцсети

фото: соцсети

фото: соцсети

фото: соцсети

фото: соцсети

фото: соцсети

фото: соцсети

На севере американского штата Калифорния объявили эвакуацию жителей некоторых районов в связи с быстро распространяющимися лесными пожарами.

Как передает AP, приказ об эвакуации был издан для районов города Парадайс округа Бьютт, где проживает около 27 тысяч человек. Город расположен в 290 км к северо-востоку от Сан-Франциско. Лесные пожары могут затронуть около 30 тысяч человек в Парадайсе, Конкоу и других небольших общинах.

По словам представителя пожарной службы, сообщение о пожаре поступило в 6:30 утра по местному времени.

"Пламя раздувается довольно сильными ветрами. У нас сухо и низкая влажность. К сожалению, это отличные условия для распространения огня", – заявил Рик Кархарт, представитель департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты штата Калифорния.

Ранее сообщалось, что более 1000 домов сгорели в результате лесных пожаров в Северной Калифорнии, особенно в городе Реддинг и его окрестностях в августе. 

Напомним, 8 октября минувшего года, в США в штате Калифорния произошли четыре масштабных лесных пожара. Пожар случился в густонаселенных кварталах, в результате чего жители вынуждены были покидать свои дома посреди ночи.
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