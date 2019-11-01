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В Калифорнии вечеринка в честь Хеллоуина закончилась на том свете

1 ноября, 11:18

Все погибшие - молодые мужчины

Фото: пожарный департамент города Лонг-Бич

Фото: пожарный департамент города Лонг-Бич

В частном доме в городе Лонг-Бич (Калифорния) произошла стрельба, погибли не менее трех человек, еще девять были ранены, сообщила телекомпания ABC7. Представитель пожарного департамента сказал, что стрельба произошла на вечеринке в честь Хэллоуина.

По его словам, прибывшие по вызову пожарные обнаружили в доме "полный хаос". Сколько человек стреляло, он не знает. По данным АР, подозреваемого еще не задержали.

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Все погибшие – молодые мужчины.

Опрошенные Los Angeles Times жители ближайших домов сказали, что слышали от 17 до 20 выстрелов, а полиция и пожарные машины прибыли уже через несколько минут после стрельбы.

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Фото: Шеметов Максим

Напомним, что в июле мужчина открыл огонь из автомата по посетителям гастрономического фестиваля в американском городе Гилрой в штате Калифорния. В результате три человека погибли.

А еще раньше два человека получили ранения при стрельбе в торговом центре в городе Сан-Бруно в этом же штате.

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