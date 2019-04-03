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Едва не рухнувшей плотине в Калифорнии подарили вторую жизнь

Сегодня, 17:12

Из озера Оровилл в одноименном городе спустили воду, чтобы избежать весенних паводков

Едва не рухнувшей плотине в Калифорнии подарили вторую жизнь США Из озера Оровилл в одноименном городе спустили воду, чтобы избежать весенних паводков

В американском штате Калифорния возобновили работу плотины.

Инженеры продемонстрировали на видео, как первые небольшие потоки превращаются в настоящий водопад.

Таким образом, спустили воду из местного озера Оровилл в одноименном городе, чтобы избежать весенних паводков.

Два года назад плотину пришлось закрыть на реконструкцию, потому что она разрушилась и в зоне затопления оказалось несколько тысяч семей, которые, в свою очередь, были вынуждены покинуть свои дома.

Теперь, когда плотина снова работает, жители могут вернуться домой.

Напомним, два года назад сданная в эксплуатацию в 1968 году плотина заполнилась до краев в результате нескольких недель проливных дождей.

Мы также писали, что в январе в Бразилии прорвало дамбу хвостохранилища горнодобывающей компании Vale, в результате чего погибли как минимум 176 человек.

Кроме того, сообщалось о разрушении дамбы на Хаджибейском лимане под Одессой, где укрепление из специальных синтетических мешков и бетонных блоков, установленное на линии прибоя два года назад, разрушается под воздействием штормов, что грозит прорывом.

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Тег вода, плотина, дамба, паводок, Калифорния

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