Едва не рухнувшей плотине в Калифорнии подарили вторую жизнь
Из озера Оровилл в одноименном городе спустили воду, чтобы избежать весенних паводков
В американском штате Калифорния возобновили работу плотины.
Инженеры продемонстрировали на видео, как первые небольшие потоки превращаются в настоящий водопад.
Таким образом, спустили воду из местного озера Оровилл в одноименном городе, чтобы избежать весенних паводков.
Два года назад плотину пришлось закрыть на реконструкцию, потому что она разрушилась и в зоне затопления оказалось несколько тысяч семей, которые, в свою очередь, были вынуждены покинуть свои дома.
Теперь, когда плотина снова работает, жители могут вернуться домой.
Напомним, два года назад сданная в эксплуатацию в 1968 году плотина заполнилась до краев в результате нескольких недель проливных дождей.
Мы также писали, что в январе в Бразилии прорвало дамбу хвостохранилища горнодобывающей компании Vale, в результате чего погибли как минимум 176 человек.
Кроме того, сообщалось о разрушении дамбы на Хаджибейском лимане под Одессой, где укрепление из специальных синтетических мешков и бетонных блоков, установленное на линии прибоя два года назад, разрушается под воздействием штормов, что грозит прорывом.
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