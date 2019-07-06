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В Калифорнии ввели чрезвычайное положение после мощного землетрясения

6 июля, 20:25

Сейсмологи не исключают повторения землетрясения магнитудой 7 или выше

Фото: AFP

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в округе Сан-Бернардино после второго мощного землетрясения за два дня подряд, сообщил в субботу телеканал CNN.

Сейсмологи не исключают повторения землетрясения магнитудой 7 или выше. По данным Люси Джонс из Калифорнийского технологического института, вероятны повторные толчки.

По мнению Джонс, землетрясение магнитудой 6,4, произошедшее в четверг, являлось предварительным толчком, тогда как землетрясение в ночь на субботу магнитудой 7,1 – основным.

В Сан-Бернардино проживают свыше 2 млн человек.

Напомним,землетрясение магнитудой 6,9 произошло в пятницу на юге американского штата Калифорния. Об этом сообщила Геологическая служба США. По ее информации, эпицентр находился в 17 км к северо-востоку от города Риджкрест. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 10 км.

Это второе землетрясение в этом районе за последние дни. 4 июля в 195 км к северу от Лос-Анджелеса (население – около 4 млн человек), неподалеку от города Риджкрест произошло землетрясение магнитудой 6,4. Население Риджкреста составляет около 28 тыс. человек.

Как сообщила в Twitter пожарная служба расположенного к востоку от Лос-Анджелеса города Сан-Бернандино, в результате землетрясения один человек получил незначительные травмы. Пожарные также отметили разрушения домов, находящихся вблизи очага подземных толчков.

"Дома смещены, в их основании образовались трещины, подпорные стены разрушены", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали о последствиях мощного землетрясения на острове Тайвань. 18 апреля на телефоны местных жителей начали поступать предупреждения о землетрясении. Как утверждают очевидцы, толчков была несколько. Самый мощный – магнитудой 6,7. Подробнее – в сюжете:


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Тег землетрясение, Калифорния, режим ЧП

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