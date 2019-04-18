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В Канаде прорвало ледовую "дамбу": целый город ушел под воду

Сегодня, 08:24

Вода прибывала очень быстро, затапливая машины на ходу

Фото CBC News
Фото CBC News.

В результате внезапного наводнения, вызванного прорывом ледовой "дамбы", целый город на юге Канады оказалось под водой. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Стихия поразила город Босвилль в провинции Квебек.

"Ледовая пробка под мостом прорвалась и вода в реке Шодьер быстро поднялась на 20 см, выйдя из берегов и затопив дороги и около 230 домов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что вода прибывала очень быстро, затапливая машины на ходу.

Несмотря на стихию – информации о погибших нет. Добавляется, что благодаря использованию различной спасательной техники и надувных лодок чрезвычайникам удалось спасти около 40 человек.

Кроме того, на днях мы писали про стихийные бедствия и в других странах.  Спустя полтора месяца после того, как в результате наводнения в Пакистане погибли не менее 13 человек, на различные районы страны вновь обрушилась стихия и унесла жизни почти четырех десятков человек, еще более сотни пострадали.

Мы также соббщали о недавнем стихийном бедствии в Афганистане - в результате наводнений на западе страны только за прошлые сутки погибли пять человек и еще множество пропали без вести.

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Тег Канада, наводнение, дамба, затопило

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