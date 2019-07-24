Сделать стартовой
25,63
28,64
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

В Канаде столкнулись два школьных автобуса: пострадали около 70 человек

24 июля, 08:46

В результате ДТП в Канаде пострадали 69 человек

Фото: Pixabay

В Канаде произошла авария с участием двух школьных автобусов, пострадали 69 человек. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CBC News.

Авария произошла в 40 км от Монреаля. Детей перевозили из из летнего лагеря в городе Броссард. В автобусе находились школьники в возрасте от семи до 12 лет.

Отмечается, что серьезных травм никто из пострадавших не получил. Детей все же доставили в местную больницу ради меры предосторожности.

Полиция сообщила, что авария произошла из-за автомобиля, который резко остановился. Вследствие этого автобусы столкнулись, после чего они загорелись. Представитель полиции Квебека отметил, что причиной аварии могло стать отвлечение внимания. Ведется расследование инцидента.

Напомним, не так давно в городе Агра в индийском штате Уттар-Прадеш на скоростном шоссе автобус упал в канал. Жертвами ДТП стали 29 людей, еще 17 пассажиров получили травмы.

Отметим, что это не первый случай, когда в Индии транспортные средства падают в ущелье. Из-за несоблюдения правил и норм дорожного движения ДТП (включая высокогорные) являются в стране достаточно распространенным явлением.

В частности, 1 июля в северном индийском штате Джамму и Кашмир автобус с пассажирами упал в ущелье. В аварии погибли 33 человека, еще 22 – получили травмы. А 27 июня в этом же штате на горной дороге в ущелье упал автофургон. По меньшей мере, 11 человек, в том числе девять студенток, погибли.

Кроме того, не так давно в индийском штате Химачал-Прадеш на севере страны автобус, переполненный пассажирами, сорвался в ущелье. В результате аварии 44 человека погибли и еще 29 получили травмы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег автобус, ДТП, Канада, школьники, столкновение, пострадавшие

Вы сейчас просматриваете новость " В Канаде столкнулись два школьных автобуса: пострадали около 70 человек". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пикап влетел в авто в Индии: девять человек погибли, 12 – пострадали

Вчера, 11:03

Пассажиры пикапа возвращались со свадебного торжества

В Винницкой области произошло ДТП: погиб несовершеннолетний мотоциклист

Вчера, 11:47

17-летний водитель мотоцикла не пропустил легковушку на главной дороге

Под Харьковом произошло серьезное ДТП: четверо травмированных

Вчера, 11:44

Пострадавшие оказались в больнице с тяжелыми черепно-мозговыми травмами

В Ровно легковушка влетела в ограждение: есть жертвы и пострадавшие

Вчера, 13:59

Водитель автомобиля был в нетрезвом состоянии

Как мужчины убивают своих жен

Как правильно пить воду, чтобы похудеть

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином

Ученые раскрыли секрет бесценной пользы клетчатки

Энергетика черного цвета – носить или нет?

Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес

О чём не говорят женщины?

Asus ProArt PA27UCX — монитор с сертификатом DisplayHDR 1000

Как посмотреть на бизнес с другого ракурса

Черная Пантера Чедвик Боузман станет самураем

15 красавиц российского кино

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Сегодня, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

Вчера, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки

22 июля, 07:51

Нардепы хотят жестких наказаний для преступников, а эксперты предупреждают об исках в ЕСПЧ

Аварийность на дорогах опять повысилась: бороться с ней будут с помощью облав

22 июля, 07:37

Количество ДТП снова начало расти. Винят зиму и халатность

Джулия Робертс рассказала о настоящем финале "Красотка"

10 принципов омолаживающего макияжа

Малоизвестные красивые актрисы казахстанского кино
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь