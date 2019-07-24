В Канаде столкнулись два школьных автобуса: пострадали около 70 человек
В результате ДТП в Канаде пострадали 69 человек
В Канаде произошла авария с участием двух школьных автобусов, пострадали 69 человек. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CBC News.
Авария произошла в 40 км от Монреаля. Детей перевозили из из летнего лагеря в городе Броссард. В автобусе находились школьники в возрасте от семи до 12 лет.
Отмечается, что серьезных травм никто из пострадавших не получил. Детей все же доставили в местную больницу ради меры предосторожности.
Полиция сообщила, что авария произошла из-за автомобиля, который резко остановился. Вследствие этого автобусы столкнулись, после чего они загорелись. Представитель полиции Квебека отметил, что причиной аварии могло стать отвлечение внимания. Ведется расследование инцидента.
Напомним, не так давно в городе Агра в индийском штате Уттар-Прадеш на скоростном шоссе автобус упал в канал. Жертвами ДТП стали 29 людей, еще 17 пассажиров получили травмы.
Отметим, что это не первый случай, когда в Индии транспортные средства падают в ущелье. Из-за несоблюдения правил и норм дорожного движения ДТП (включая высокогорные) являются в стране достаточно распространенным явлением.
В частности, 1 июля в северном индийском штате Джамму и Кашмир автобус с пассажирами упал в ущелье. В аварии погибли 33 человека, еще 22 – получили травмы. А 27 июня в этом же штате на горной дороге в ущелье упал автофургон. По меньшей мере, 11 человек, в том числе девять студенток, погибли.
Кроме того, не так давно в индийском штате Химачал-Прадеш на севере страны автобус, переполненный пассажирами, сорвался в ущелье. В результате аварии 44 человека погибли и еще 29 получили травмы.
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