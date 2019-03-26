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В КНДР уверяют, что Трамп мог смягчить санкции после саммита с Ким Чен Ыном

Сегодня, 05:58

Ким Чен Ын пытается вести переговоры с США, несмотря на большую оппозицию в его собственной стране

Фото: AFP
В КНДР уверяют, что Трамп мог смягчить санкции после саммита с Ким Чен Ыном //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/72b/ca7/5c772bca708a6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/72b/ca7/5c772bca708a6.jpg США Ким Чен Ын пытается вести переговоры с США, несмотря на большую оппозицию в его собственной стране

Президент США Дональд Трамп был открыт для смягчения санкций в отношении Северной Кореи во время саммита с Ким Чен Ыном в фервале в Ханое. Об этом сообщила замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, – пишет южнокорейское агентство "Ренхап".

"Когда мы представили реалистичное предложение, президент Трамп придерживался гибкой позиции, что сделка может быть возможной, если в ней содержится ссылка на то, что снятие санкций будет обратимым в случае, если Северная Корея возобновит ядерную деятельность", – заявила Чхве Сон Хи. В в распоряжении агентства оказалась копия заявления чиновника, сделанного 15 марта в Пхеньяне. По ее словам, "значимого результата" на переговорах между лидерами США и КНДР достигнуть не удалось из-за действий госсекретаря США Майка Помпео и советника по национальной безопасности США Джона Болтона.

Чхве Сон Хи подчеркнула, что они "создали препятствие в конструктивных переговорных усилиях двух лидеров из-за существующей враждебности и недоверия".

Она отметила, что Ким Чен Ын пытался вести переговоры с США, несмотря на "большую оппозицию и вызов" в его собственной стране.

"Наши люди, и особенно наши военные, пишут тысячи петиций нашему председателю комиссии по государственным делам с требованиями не отказываться от нашей ядерной (программы) любой ценой", – резюмировала замминистра иностранных дел КНДР.

Ранее заместитель министра иностранных дел народной КНДР Цой Сон Хи заявила, что руководство Северной Кореи может приостановить дальнейшие переговоры с США о денуклеаризации.

Это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

По словам замминистра, лидер народной республики Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении о дальнейших действиях КНДР после неудачно завершившегося саммита в Ханое.

Второй саммит США-КНДР состоялся в конце февраля. Он завершился досрочно и без подписания соглашения.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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Тег КНДР, Трамп, санкции, Ким Чен Ын

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Источник:

Интерфакс

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