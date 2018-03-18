В Колорадо найден уникальный 500-летний пистолет: видео

Несколько лет назад археологи обнаружили на раскопе в Колорадо (США) фрагмент испанского пистолета, подлинный возраст которого стал известен лишь недавно. Это означает, что испанские колонисты осуществляли вылазки на территорию современного Колорадо на 100 лет раньше, чем полагали ученые.

В районе Канна-Крик в западном Колорадо, примерно в 40 километрах к югу от Гранд-Джанкшн, археологи нашли фрагмент испанского пистолета, возраст которого составляет 500 лет. Находка представляет собой пружинный рычаг, известный как "собачка" и характерный для пистолетов XVI века. На основании этой находки ученые предполагают, что испанские колонизаторы могли совершать походы на север Колорадо на целых 100 лет раньше, чем считалось до сих пор.

Фрагмент пистолета был обнаружен на археологическом раскопе возле границы Колорадо-Юта несколько лет назад. Тем не менее, только недавно исследователи смогли провести анализ металла и установить, что возраст находки и в самом деле составляет пять столетий. Это открытие оказалось для исследователей сюрпризом, поскольку до сих пор артефакты времен колониальной Испании 1500-х годов были обнаружены только на севере Техаса и Нью-Мексико. Ученые уже разработали несколько теорий о том, как пистолет мог попасть в Колорадо — считалось, что этот регион испанцы начали осваивать лишь в 1700-е годы.

Как утверждает журнал Smithsonian Magazine, испанские колонисты могли отважиться на северные походы и раньше известного науке срока. Поскольку никаких исторических данных об этом нет, скорее всего это была несанкционированная экспедиция. Существует возможность, что пистолет стал предметом торговли испанцев с коренными племенами, к примеру с утами. Стоит отметить, что кроме фрагмента пистолета археологам также удалось обнаружить куски брони и кинжал-рондель, популярный в Европе периода позднего Средневековья. Однако их анализ продолжается до сих пор, и пока никаких официальных заявлений на этот счет сделано не было.

Дэвид Бейли, куратор музея Западного Колорадо, считает, что если археологам удастся обнаружить и другие части пистолета, они смогут назвать еще более точную дату его изготовления — в те времена оружие быстро изнашивалось, а потому разные его фрагменты постоянно обновлялись.

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