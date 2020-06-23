В команде Трампа обнаружили еще двоих людей с коронавирусом

Сотрудники присутствовали на митинге в Оклахоме

Тесты на коронавирус сделали еще двум сотрудникам предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, присутствовавших на его митинге в Талсе (штат Оклахома – Ред.). Они показали положительный результат.

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"Эти сотрудники присутствовали на митинге, но на протяжении всего мероприятия были в масках. После положительных тестов кампания немедленно активировала установленные протоколы карантина и отслеживания контактов", – заявил CNN директор по коммуникациям кампании Трампа Тим Мерто.

Ранее сообщалось, что перед состоявшимся в субботу митингом Трампа в Талсе COVID-19 был обнаружен у шести сотрудников его предвыборного штаба. Таким образом общее число сотрудников кампании, получивших положительный результат на коронавирус, достигло восьми человек.

Ранее в Талсе наблюдался всплеск случаев COVID-19. Рекордный ежедневный максимум заболеваний был зафиксирован за несколько дней до митинга. Эксперты в области здравоохранения выражали обеспокоенность тем, что проведение такого крупного мероприятия может привести к дальнейшему росту числа заражений.

Напомним, что ранее сообщалось, что в мае коронавирусом заразился личный помощник президента.

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