В командовании ВС США назвали дату вывода войск из Сирии

Основную часть контингента США планируется вывести из Сирии к середине марта

Фото: AFP

В командовании ВС США назвали дату вывода войск из Сирии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5af/472/5c45af472fee2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5af/472/5c45af472fee2.jpg 2019-02-08T00:29:58+02:00 США Основную часть контингента США планируется вывести из Сирии к середине марта

Командование Вооруженных сил США готовится вывести американские войска из Сирии к концу апреля. Об этом сообщила в четверг на своем сайте газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на действующих и бывших должностных лиц Соединенных Штатов.

По их данным, основную часть контингента США планируется вывести из Сирии к середине марта. Американское командование сосредоточивает свое внимание на данном вопросе, так как поддерживаемые Вашингтоном силы намерены в ближайшие дни взять последние оплоты боевиков террористической группировки "Исламское государство", пояснили источники издания.

Они, однако, обращают внимание на то, что администрация президента США Дональда Трампа пока не выработала план мер, призванных обеспечить защиту курдского ополчения в Сирии после ухода американских войск из этой страны. Упомянутый выше план вывода контингента США будет оставаться в силе, если Вашингтон не скорректирует его график.

В начале сентября турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил, что реализация дорожной карты Анкары и Вашингтона по сирийскому городу Манбидж (40 км от Алеппо) не выполняется столь эффективно, насколько должна. Позднее он также заявил о необходимости курдских формирований "Сил народной самообороны" (СНС) покинуть этот населенный пункт. В начале ноября военнослужащие Турции и США приступили к совместному патрулированию Манбиджа. Маршрут патрульных миссий проходит через предместья вдоль линии реки Саджу.

14 января Трамп пригрозил Турции разорением, если после ухода американских войск из Сирии Анкара в ходе своих операций будет атаковать сирийских курдов. Хозяин Белого дома обратил внимание на то, что курды не должны провоцировать Турцию. Американский лидер отметил, что на севере Сирии необходимо создать буферную зону глубиной около 32 км.

Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод войск из Сирии. В настоящий момент в арабской республике располагается 2-тысячный американский контингент. Предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней.

Однако накануне Нового года Трамп решил приостановить выход войск США из Сирии. Как рассказывал сенатор Линдси Грэм после встречи с главой государства, он обсуждал с Трампом "умный способ" вывода американского контингента и нашел с ним взаимопонимание.

В то же время министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли призвала свое государства и страны Запада продолжать борьбу с ИГИЛ в Сирии.

Кроме того, мы уже писали, что российский президент Владимир Путин согласился с таким решением Трампа.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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