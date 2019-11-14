В Конгресс США привели хвостатых "терапевтов"

В американском Конгрессе провели терапевтический сеанс, в ходе которого депутаты могли снять стресс после тяжелых заседаний, общаясь с собаками.

После судебных заседаний по поводу возможного импичмента президента Дональда Трампа специалисты пришли к выводу, что даже самые суровые конгрессмены нуждаются в отдыхе, и устроили в отдельном кабинете так называемую "собако-терапию".

Любой человек, перенесший стресс и усталость, мог поиграть с животными и поднять себе настроение. По словам очевидцев, даже самые строгие конгрессмены обратились за помощью к этим хвостатым "врачам".

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Отметим, что ранее американский лидер Дональд Трамп опроверг утверждения о том, что он в июле в разговоре с дипломатом интересовался готовностью властей Украины начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

"Я ничего об этом не знаю. В первый раз об этом слышу", – ответил Трамп.

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Новости "Сегодня" писали, что в сентябре демократы в Палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за давления, которое тот якобы оказывал на руководство Украины для начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского.

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В свою очередь, нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента.

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