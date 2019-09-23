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В Конгрессе допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского

23 сентября, 01:21

Трамп опровергает абсолютно все обвинения в давлении на Зеленского

/ Фото: AFP

В Конгрессе допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского.

Об этом в Twitter сообщает CNN.

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"Председатель комитета разведки Палаты представителей, представитель Демократической партии Адам Шифф заявил, что если сообщение о возможном разговоре Трампа с Президентом Украины правдивы, тогда импичмент может стать единственным выходом. Это крайне серьезное дело, возможно, мы пересекли красную черту", – говорится в заметке .

Напомним, что Трамп опровергает абсолютно все обвинения в давлении на Зеленского. Президент США назвал это "фейковыми новостями". Также Трамп отметил, что не знает, о ком именно разговоре идет речь. Он уклонился и относительно ответа, касался ли донос его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что встреча президентов США и Украины, Трампа и Зеленского, состоится 25 сентября в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

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