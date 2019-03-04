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В Конгрессе подозревают Трампа в препятствовании правосудию и коррупции

Сегодня, 00:42

60 лиц и учреждений получают запросы на предоставление документов

Фото: AFP
В Конгрессе подозревают Трампа в препятствовании правосудию и коррупции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/75a/6e4/5c575a6e44a3a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/75a/6e4/5c575a6e44a3a.jpg США 60 лиц и учреждений получают запросы на предоставление документов

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов начнет собирать документы о воспрепятствовании осуществлению правосудия, коррупции и злоупотребления властью со стороны президента Трампа и его сторонников.

Об этом заявил председатель комитета Джеррольд Надлер в комментарии американскому каналу ABC News.

"Мы планируем инициировать расследование о злоупотреблении властью, коррупции... и воспрепятствовании осуществлению правосудия. Это наша работа – защитить верховенство права", – сказал он.

Конгрессмен от Демократической партии добавил, что 60 лиц и учреждений получают запросы на предоставление документов.

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Белый Дом и Департамент юстиции пока не ответили на запросы относительно комментариев по этому поводу.

Такое решение комитет принял на фоне ожидания результатов расследования специального прокурора Роберта Мюллера относительно вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года. Прокурор должен представить свое заключение в течение следующих недель.

Одним из примеров воспрепятствования осуществлению правосудия Надлер назвал увольнение Трампом бывшего директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми в 2017 году. На тот момент Коми возглавлял расследование о вмешательстве России.

Впрочем, конгрессмен отметил, что сейчас правительство не имеет достаточно доказательств, чтобы начать процедуру импичмента Трампа.

Напомним: Дональд Трамп отвергает любые обвинения в связях с Москвой, в том числе и во время выборов, на которых он был избран президентом США.

Демократическая партия после возвращения контроля над Палатой представителей по итогам промежуточных выборов в ноябре прошлого года неоднократно грозила начать ряд расследований деятельности Трампа как во время его пребывания на посту главы государства, так и в ходе избирательной кампании.

В комитетах нижней палаты Конгресса демократы намерены изучить ход расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, налоговые декларации президента и его бизнес, финансовые интересы Трампа в Саудовской Аравии и его контакты с властями этой страны, а также отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса и решение главы Белого дома вывести войска из Сирии.

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Тег расследование, Трамп, Дональд Трамп, Конгресс США

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