В Конгрессе подозревают Трампа в препятствовании правосудию и коррупции
60 лиц и учреждений получают запросы на предоставление документов
Юридический комитет Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов начнет собирать документы о воспрепятствовании осуществлению правосудия, коррупции и злоупотребления властью со стороны президента Трампа и его сторонников.
Об этом заявил председатель комитета Джеррольд Надлер в комментарии американскому каналу ABC News.
"Мы планируем инициировать расследование о злоупотреблении властью, коррупции... и воспрепятствовании осуществлению правосудия. Это наша работа – защитить верховенство права", – сказал он.
Конгрессмен от Демократической партии добавил, что 60 лиц и учреждений получают запросы на предоставление документов.
Белый Дом и Департамент юстиции пока не ответили на запросы относительно комментариев по этому поводу.
Такое решение комитет принял на фоне ожидания результатов расследования специального прокурора Роберта Мюллера относительно вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года. Прокурор должен представить свое заключение в течение следующих недель.
Впрочем, конгрессмен отметил, что сейчас правительство не имеет достаточно доказательств, чтобы начать процедуру импичмента Трампа.
Напомним: Дональд Трамп отвергает любые обвинения в связях с Москвой, в том числе и во время выборов, на которых он был избран президентом США.
Демократическая партия после возвращения контроля над Палатой представителей по итогам промежуточных выборов в ноябре прошлого года неоднократно грозила начать ряд расследований деятельности Трампа как во время его пребывания на посту главы государства, так и в ходе избирательной кампании.
В комитетах нижней палаты Конгресса демократы намерены изучить ход расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, налоговые декларации президента и его бизнес, финансовые интересы Трампа в Саудовской Аравии и его контакты с властями этой страны, а также отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса и решение главы Белого дома вывести войска из Сирии.
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