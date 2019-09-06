В Конгрессе призвали разморозить средства на военную помощь Украине

Фото: REUTERS/Erin Scott

Председатель и старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (от штата Нью-Йорк) и Майкл Маккол (от штата Техас) призвали американскую администрацию немедленно разморозить средства на военную помощь Украине. Соответствующее письмо законодатели направили руководству административно-бюджетного управления Белого дома.

"Эти средства, выделенные Конгрессом, имеют принципиальное значение для продвижения интересов национальной безопасности США. Мы призываем вас сделать их доступными для направления на одобренные Конгрессом нужды незамедлительно", — говорится в письме, опубликованном на сайте комитета по иностранным делам. Законодатели также обеспокоены, что в противном случае средства не будут распределены до 30 сентября — даты окончания 2019 финансового года, после чего срок действия разрешения на их использования истечет.

Во вторник призывом не отказываться от военной помощи Украине к Белому дому обращались американские сенаторы.

На прошлой неделе газета Politico сообщала, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет 250 млн долларов. Как отмечала газета, президент хочет убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства замораживаются. Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

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Заметим, что ранее администрация США заморозила часть выделенных американским Конгрессом средств, предназначенных для оказания помощи иностранным государствам. Фонды не будут использовать, пока Государственный департамент США и Агентство США по международному развитию (USAID) не проведут их ревизию.

Объем фондов, о которых идет речь, может составлять от 2 до 4 млрд долларов. Средства должны быть израсходованы на финансирование международных организаций, международных миротворческих миссий, борьбу с наркотиками, здравоохранение, помощь в развитии, а также содействие вооруженным силам иностранных государств и помощь государствам в Европе, Евразии и Центральной Азии.

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Напомним, что ранее эксперты призвали США больше помогать Украине в борьбе с Россией.

Добавим, что начиная с 2014 года США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защите ее границ.

В сентябре 2018 года Украине передали два американских катера "Айленд" для Военно-морских сил Украины. Их в Балтиморе принимал лично тогдашний президент Украины Петр Порошенко с командующим ВМС Игорем Воронченко.

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