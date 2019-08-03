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В Конгрессе США большинство демократов выступают за импичмент Трампа

Сегодня, 07:57

Сейчас идею импичмента поддерживают 118 конгрессменов

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / Фото: AFP

В Конгрессе США большинство демократов выступают за импичмент Трампа https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF США Сейчас идею импичмента поддерживают 118 конгрессменов

В Конгрессе США большинство демократов выступают за начало процедуры импичмента против президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Reuters.

В частности, за импичмент Трампа поддержал член Палаты Салуд Карбаджал и обвинил президента в "преступном" поведении.

"Я считаю, что пришло время начать расследование импичмента президенту Дональду Трампу", – отметил Карбаджал.

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Отметим, что демократы имеют большинство из 235 членов в Палате представителей. Поддержка расследования импичмента стала выше после того, как бывший специальный советник Роберт Мюллер дал показания о своем расследовании вмешательства Трампа и России в выборы 2016 года. Но для утверждения резолюции об импичменте необходима поддержка еще 100 конгрессменов.

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Ранее Палата представителей Конгресса США заблокировала начало процедуры отстранения Трампа от должности, которую инициировал конгрессмен Эл Грин от штата Техас, представляющий Демократическую партию. Грин предлагал начать процедуру импичмента из-за оскорбительных высказываний президента в адрес нескольких женщин из прогрессивного крыла Демократической партии. За то, чтобы заблокировать эту инициативу, проголосовали 332 конгрессмена, 95 высказались против, еще один воздержался.

Напомним, Мюллер, на протяжении двух лет расследовавший вмешательство РФ в президентские выборы в США в 2016 году, заявил, что не рассматривал возможность выдвижения обвинений в адрес президента США Дональда Трампа. Он объяснил, что это связано с давно устоявшейся в Минюсте практикой, согласно которой глава государства не может быть обвинен в совершении преступлений в тот период, когда он находится на своем посту.

Отметим, Мюллер руководил расследованием "российского дела" с мая 2017 года. Оно завершилось 23 марта 2019 года.

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США импичмент Трамп Демократы Конгресс США

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