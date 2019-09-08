В Конгрессе США готовят почву для импичмента Трампу

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Комитет палаты представителей Конгресса США по вопросам судопроизводства, возглавляемый демократами, на следующей неделе проведет голосование, чтобы определить, как будет вестись расследование о возможных нарушениях со стороны президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что по итогам расследования комитет должен рекомендовать палате представителей, начинать или не начинать процедуру импичмента.

Ожидается, что проект соответствующей резолюции опубликуют в понедельник, 9 сентября, а само голосование в комитете пройдет в среду, 11 сентября.

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По словам собеседников издания, конгрессмены могут запросить доступ к юристам Трампа или потребовать больше времени для опроса свидетелей. Вопрос обсуждался демократами из комитета на конференции в пятницу, 7 сентября, конгрессмены надеются, что четкое выражение их запросов усилит их рычаги для получения показаний свидетелей.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США большинство демократов выступают за начало процедуры импичмента против президента Дональда Трампа.

Отметим, что демократы имеют большинство из 235 членов в Палате представителей. Поддержка расследования импичмента стала выше после того, как бывший специальный советник Роберт Мюллер дал показания о своем расследовании вмешательства Трампа и России в выборы 2016 года. Но для утверждения резолюции об импичменте необходима поддержка еще 100 конгрессменов.

Напомним, Мюллер, на протяжении двух лет расследовавший вмешательство РФ в президентские выборы в США в 2016 году, заявил, что не рассматривал возможность выдвижения обвинений в адрес президента США Дональда Трампа. Он объяснил, что это связано с давно устоявшейся в Минюсте практикой, согласно которой глава государства не может быть обвинен в совершении преступлений в тот период, когда он находится на своем посту.

Отметим, Мюллер руководил расследованием "российского дела" с мая 2017 года. Оно завершилось 23 марта 2019 года.

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