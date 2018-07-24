В Конгрессе США хотят уволить советников Трампа из-за его "дружбы" с Путиным

В комитете палаты представителей по надзору уверены, что советники президента США не выполняют свою работу

Председатель Палаты надзора Трей Гауди отчитал Дональда Трампа за приглашение президента России Владимира Путина в Вашингтон, сказав, что некоторым членам администрации президента следует уйти, если Трамп не будет слушать их советы, пишет издание Politico.

По словам Гауди, потребность обсудить с президентом РФ "вопросы по Сирии или иные вопросы", сильно отличается от необходимости приглашать Путина с визитом в США. И в первую очередь, это недоработка советников Трампа, которые не объяснили президенту США, почему не стоит приглашать Путина в Белый дом. Особенно на фоне все еще длящегося расследования о вмешательстве России в американские выборы.

"Президент либо должен полагаться на людей, которых он выбрал, чтобы консультировать его, либо эти советники должны сделать переоценку, могут ли они служить этой администрации. Но разобщение не может продолжаться", — сказал Гауди.

Напомним, напряженная ситуация в американском политикуме сложилась после того, как вернувшийся после саммита в Хельсинки Трамп подвергся критике в США. В частности, заместитель министра обороны США по политике Джон Руд отметил, что предложение Дональда Трампа Владимиру Путину провести встречу в США – разумный и практичный шаг.

Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что встреча американского президента Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным состоится осенью 2018 года.

Но однопартийцы Дональда Трампа раскритиковали его выступление на пресс-конференции вместе с Владимиром Путиным в Хельсинки.

А сенатор Джон Маккейн заявил, что главе Белого дома Дональду Трампу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным нужно говорить с позиции силы либо вовсе отказаться от переговоров.



