Сенатор-республиканец Марко Рубио допустил, что Конгресс запретить любые исключения из санкций в сфере национальной безопасности

Фото: REUTERS/Erin Scott

В Конгрессе США намерены обязать Трампа ввести против Турции санкции за покупку С-400 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%93%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A1%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%93%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A1%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82 2019-08-07T04:58:00+03:00 США Сенатор-республиканец Марко Рубио допустил, что Конгресс запретить любые исключения из санкций в сфере национальной безопасности

Конгрессмены планируют заставить президента США Дональда Трампа ввести санкции против Анкары за покупку у РФ зенитных ракетных систем С-400, если глава государства в ближайшее время не представит план мер против Турции за эту сделку.

Об этом пишет The Washington Post.

В июле Трамп объявил об отмене сделки с Анкарой по продаже истребителей F-35, однако о дальнейших шагах по введению санкций против Турции в Белом доме не говорили.

Сенатор-республиканец Марко Рубио допустил, что Конгресс запретить любые исключения из санкций в сфере национальной безопасности. По его словам, законодатели постараются избежать этого шага, чтобы оставить пространство для маневра будущим президентам, но если Трамп сам не примет меры против Турции, то конгрессмены будут вынуждены действовать.

"Какая страна мира будет вообще слушать нас в будущем, если мы позволим Турции сделать это (купить С-400 – ИФ) и не столкнуться с последствиями?" – добавил Рубио.

Реклама

В свою очередь сенатор-демократ Джинн Шейхин предлагает вводить санкции против Турции поэтапно, чтобы у Трампа была возможность вести переговоры с Анкарой и убеждать ее остаться в НАТО.

В то же время сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил мнение, что Конгрессу не следует давать добро на санкции против Турции, пока она не поставит российские системы вооружения на боевое дежурство.

"Мы постараемся избежать санкций, если сможем", – сказал Грэм.

В тренде В Одесской области муж взорвал себя с женой в больнице

The Washington Post напоминает, что в проектах оборонного бюджета на будущий год, предложенного Сенатом и Палатой представителей США, уже содержатся положения, запрещающие Турции приобретать американские истребители-бомбардировщики F-35. Однако Шейхин и сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд также предложили поправку, которая прямо бы требовала от Трампа ввести против Турции санкции за С-400.

Ранее Министерство национальной обороны Турции сообщило о начале поставок российских С-400 в страну. Как отметили в ведомстве, первая группа компонентов в рамках контракта была доставлена на авиабазу Мюртед в Анкару. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ (ФСВТС) подтвердила в пятницу факт начала поставок в Турцию российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

Напомним, что в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от российских С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35 свыше уже подписанных контрактов.

Кроме этого, Дональд Трамп намерен встретиться с группой сенаторов для обсуждения возможных санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем С-400 .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама