В Конгрессе США назвали дату первых открытых слушаний по делу импичмента Трампа

Шифф пообещал обнародовать дополнительные подробности о слушаниях в ближайшие дни

Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko

На следующей неделе состоятся первые открытые слушания по делу расследования импичмента президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил глава комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф.

По словам Шиффа, 13 ноября публичные показания дадут временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, а 15 ноября – бывший посол США в Украине Мари Йованович.

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Шифф также пообещал обнародовать дополнительные подробности о слушаниях в ближайшие дни.

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В сентябре американские СМИ сообщили о давлении, которое в ходе июльского телефонного разговора президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Зеленского для возобновления расследования в отношении сына бывшего вице-президента США и кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

Это стало поводом для процедуры импичмента, которую в Палате представителей США начали члены Демократической партии. На прошлой неделе нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента.

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