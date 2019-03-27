В Конгрессе США не согласны с выводами расследования по российскому вмешательству

Шифф намерен продолжить изучение делового взаимодействия американского лидера с германским банком Deutsche Bank

Фото: Pixabay

В Конгрессе США не согласны с выводами расследования по российскому вмешательству //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/c24/7a9/5c8c247a92b3f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/c24/7a9/5c8c247a92b3f.jpg 2019-03-27T16:47:00+02:00 США Шифф намерен продолжить изучение делового взаимодействия американского лидера с германским банком Deutsche Bank

Глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) убежден в том, что сговор президента США Дональда Трампа с иностранным государством был, несмотря на выводы доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который завершил расследование приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года и признал, что никакого сговора не было. В опубликованном в среду интервью газете The Washington Post Шифф заявил, что продолжит собственное расследование против президента.

"Нет никаких сомнений в том, что сговор был", - убежден конгрессмен.

"Мы будем продолжать контрразведывательное расследование. Речь идет о том, подвергается ли каким-либо образом президент или кто-то из его окружения влиянию враждебного иностранного государства", – заявил демократ.

"Не похоже, что эта тема как-либо затрагивалась в докладе Мюллера", – добавил Шифф, отметив, что все еще надеется найти "в высшей степени компрометирующие" свидетельства против Трампа, которые не попали в поле зрения спецпрокурора. Он в частности пообещал продолжить изучение делового взаимодействия американского лидера с германским банком Deutsche Bank.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера сообщил Конгрессу, что нет доказательств сговора между Россией и Трампом или связанными с ним лицами. В то же время, согласно докладу, Мюллер не пришел к однозначному выводу, препятствовал ли Трамп правосудию.

Как известно, Мюллер завершил свое расследование и в пятницу передал доклад главе Минюста США Уильяму Барру. Президент США Дональд Трамп ранее выступал за публикацию доклада, как он подчеркивал, данный шаг позволит американцам убедиться в беспочвенности утверждений о наличии неких незаконных контактов между его предвыборным штабом и Москвой.

После окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения, хотя во время расследования он выдвинул ряд обвинений близким соратникам Трампа.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Конгрессе США не согласны с выводами расследования по российскому вмешательству". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.