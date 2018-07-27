В Конгрессе США одобрили 250 млн долларов помощи Украине

Из указанной суммы 50 млн долларов должны быть направлены на летальные виды вооружений

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны".

Об этом сообщает посольство Украины в США.

"Сумма средств, которая выделяется Министерству обороны США для предоставления помощи касательно безопасности Украине, определена в объеме 250 млн долларов. Из указанной суммы 50 млн долларов должны быть направлены на летальные виды вооружений", – говорится в сообщении.

К документу добавлены основные положения проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности".

Он предусматривает помощь Украине в усилении собственных возможностей по защите от кибератак.

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В частности, Государственному департаменту поручено подать в Конгресс доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности, чтобы искать новые направления взаимодействия и поддержки.

Позже проект закона о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны" должен поддержать Сенат и должны передать на подпись президенту.

Ранее Сенат США утвердил оборонный бюджет на следующий год общим объемом $716 млрд.

Документ предусматривает, в том числе, выделение помощи Украине.

Так, в законопроекте в разделе 1233 "Продолжение инициативы поддержки Украины в сфере безопасности" указано, что "на 2019 финансовый год предусмотрено $200 млн".

Кроме того, в документе содержится положение о необходимости "сохранять прочную поддержку Украины в сфере безопасности, включая предоставление летальной помощи оборонного характера, и в то же время способствовать необходимым институционным реформам в области обороны".

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Как сообщалось, 25 мая Палата представителей американского Конгресса утвердила подобный законопроект, в котором поддержала выделение $250 млн для предоставления помощи в сфере безопасности Украине.

Комитет по вопросам ассигнований Палаты представителей Конгресса США предлагает увеличить в бюджете 2019 смету помощи, предоставляемой Украине через программы Государственного департамента и Пентагона.