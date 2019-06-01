Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

В Конгрессе США опубликовали законопроект о санкциях за "Северный поток – 2"

1 июня, 11:38

Президент США сможет вводить более пяти видов санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2"

Фото: Getty Images

В официальной базе Конгресса США был опубликован документ, который подготавливался сенаторами Тедом Крузом, Джоном Баррассо, Томом Коттоном и Джином Шахин, который предполагает санкции в отношении участников "Северного потока-2".

В законопроекте предусматриваются в первую очередь ограничения, которые будут вводиться против иностранных компаний, которые предоставляют свои специализированные суда для укладки труб Nord Stream 2 в Балтийском море. В документе сказано, что ограничения необходимо вводить, если судно укладывает трубы на глубине от 100 футов ниже уровня моря.

Также американские законодатели предлагают вводить ограничения против физических и юридических лиц, которые "сознательно" оказывают гарантийные или страховые услуги этим судам.

К этим лицам президент США может вводить более пяти видов санкций, среди которых отказ кредитования или страхования, отказ в выдаче лицензии или разрешение на экспорт товаров и технологий из США, запрет американских финучреждениям выдавать ссуды или кредиты в течение года, запрет на работу с госдолгом США, запрет на проведение платежей в зоне американской юрисдикции и сделок с собственностью, запрет на инвестирование капитала.

Также правительство США имеет право не заключать контракты на закупку товаров или услуг иностранного лица. Кроме этого, директорам и акционерам с контрольным пакетом акций в таких компаниях может быть отказано в выдаче визы или запрет на въезд в США.

Напомним, министр энергетики США Рик Перри в ходе визита в Киев заявил, что Администрация США планирует ввести санкции против проекта "Северный поток – 2""Сопротивление "Северному потоку – 2" все еще очень активно в США", – подчеркнул Перри.

Обещание санкций США против "Северного потока – 2" уже вызывало бурную реакцию Кремля. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко сказал, что "подобные заявления -  это негодный политический инструмент".

Как известно, американские сенаторы внесли законопроект, который должен остановить строительство "Северного потока-2", введением санкций против причастных лиц и компаний.

В то же время проект столкнулся с трудностями прокладки в Европе, из-за чего срок запуска "Северного потока – 2" перенесли на вторую половину 2020 года. На отсрочку по проекту повлияла Дания. Копенгаген до сих пор не согласовал маршрут трубопровода. Оператор Nord Stream 2 ждет ответа уже по третьему варианту маршрута - таким образом Дания более двух лет не дает "добро" на проект.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, Северный поток, санкции

Вы сейчас просматриваете новость " В Конгрессе США опубликовали законопроект о санкциях за "Северный поток – 2"". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Германии отреагировали на угрозу США ввести санкции против "Северного потока – 2"

23 мая, 11:02

Власти ФРГ "приняли к сведению" заявление Рика Перри

Сопротивление "Северному потоку – 2": США пообещали ввести санкции

21 мая, 11:45

Американский министр энергетики сделал заявление во время визита в Киев

Срок запуска "Северного потока – 2" перенесли

17 мая, 13:37

Оператор проекта отчитался о трудностях с прокладкой

Строители "Северного потока – 2" угрожают Европе судом – СМИ

24 апреля, 14:14

В Nord Stream 2 заговорили о "дискриминации инвесторов", которые вложили средства в газопровод

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Как тело Мадонны наказало ее за десятилетия суровых нагрузок

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

В чем польза имбиря и как правильно употреблять его в пищу

Украинская ответочка России

Израильский стартап поможет спасти планету

Путин предложил ввести общее гражданство для России и Украины

Супрун объяснила, какими дешевыми продуктами заменить лук

​Ядерные испытания оставили след на дне океана

Финны сломали чемпионский кубок

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Что ждет украинцев в июне: новые правила снятия налички в банках и ограничения на дорогах

Сегодня, 07:38

В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня

Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

Вчера, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

"Проєкт, Атени, павза": как теперь будут учить украинский язык в школах

30 мая, 07:51

22 мая Кабинет министров Украины утвердил изменения в украинском правописании. Что изменится и когда?

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

30 мая, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Мощная шея и стрижка «под мальчика»: Брежнева до «ВИА Гры»

Что спас вернувшийся в горящий самолет пилот

Назван лучший сценарий решения конфликта на Донбассе
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь