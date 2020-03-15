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В Конгрессе США подготовили государственный ответ на коронавирус: подробности

15 марта, 08:50

Денис Беспалов

Тесты на коронавирус будут бесплатными, американцам будут предоставляться двухнедельные оплачиваемые больничные

Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении финансирования на борьбу с коронавирусом.

"Палата представителей только что приняла двухпартийный законопроект, который сделал американские семьи приоритетом в нашем ответе на коронавирус: тестирование на коронавирус будет бесплатным для всех, кто в нем нуждается. Оплачиваемые больничные, расширение продуктовой безопасности, усиленное страхования от безработицы и др. Мы все едины в этой ситуации", – прокомментировал решение Палаты представителей влиятельный конгрессмен-демократ Адам Шифф.

Президент Дональд Трамп заявил, что он поддерживает комплекс мер, принятых Палатой представителей, что увеличило вероятность прохождения законопроекта в контролируемом республиканцами Сенате.

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В Демократической партии призвали лидера республиканцев в Сенате немедленно собрать сессию.

Законопроект предусматривает две недели оплачиваемого отпуска по болезни и по семейным обстоятельствам для тех, кто пострадал от вируса. Компании получат налоговые льготы для покрытия расходов.

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Работники также смогут получить до трех месяцев неоплачиваемого отпуска, если они находятся на карантине или ухаживают за больными членами семьи.

Законопроект предусматривает увеличение финансирования на выплату пособий по безработице и программу талонов на питание, благодаря которой 34 миллиона людей с низкими доходами могут покупать продукты.

Также будет увеличена федеральная поддержка программы бесплатного медицинского страхования "Медикэйд", которая предназначена для людей с низкими доходами.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США коронавирус Конгресс США

Источник: Голос Америки

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