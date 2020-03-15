В Конгрессе США подготовили государственный ответ на коронавирус: подробности

Тесты на коронавирус будут бесплатными, американцам будут предоставляться двухнедельные оплачиваемые больничные

Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении финансирования на борьбу с коронавирусом.

"Палата представителей только что приняла двухпартийный законопроект, который сделал американские семьи приоритетом в нашем ответе на коронавирус: тестирование на коронавирус будет бесплатным для всех, кто в нем нуждается. Оплачиваемые больничные, расширение продуктовой безопасности, усиленное страхования от безработицы и др. Мы все едины в этой ситуации", – прокомментировал решение Палаты представителей влиятельный конгрессмен-демократ Адам Шифф.

Президент Дональд Трамп заявил, что он поддерживает комплекс мер, принятых Палатой представителей, что увеличило вероятность прохождения законопроекта в контролируемом республиканцами Сенате.

Реклама

В Демократической партии призвали лидера республиканцев в Сенате немедленно собрать сессию.

Законопроект предусматривает две недели оплачиваемого отпуска по болезни и по семейным обстоятельствам для тех, кто пострадал от вируса. Компании получат налоговые льготы для покрытия расходов.

В тренде Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

Работники также смогут получить до трех месяцев неоплачиваемого отпуска, если они находятся на карантине или ухаживают за больными членами семьи.

Законопроект предусматривает увеличение финансирования на выплату пособий по безработице и программу талонов на питание, благодаря которой 34 миллиона людей с низкими доходами могут покупать продукты.

Также будет увеличена федеральная поддержка программы бесплатного медицинского страхования "Медикэйд", которая предназначена для людей с низкими доходами.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама