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В Конгрессе США предложили повысить расходы на сдерживание России: подробности

22 мая, 15:25

Конгресс США запросил по меньшей мере 280 млн долларов на финансирование Фонда по противостоянию российскому влиянию

Фото: Pixabay

В Палату представителей Конгресса США внесен законопроект об увеличении финансирования противодействия России на 30 млн долларов.

В частности, Конгресс США запросил по меньшей мере 280 млн долларов на финансирование Фонда по противостоянию российскому влиянию (Countering Russian Influence Fund) в следующем финансовом году (с 1 октября 2019 года по 3 сентября 2020).

Автором билля выступила глава комитета палаты представителей по бюджетным ассигнованиям демократ Нита Лоуи. Законопроект должны одобрить палата представителей и сенат и подписать президент США Дональд Трамп.

Добавим, 20 мая группа законодателей призвали президента США Дональда Трампа реализовать всеобъемлющую стратегию, цель которой устранить угрозу безопасности, с которыми сталкиваются США и их союзники.

Так, почти 400 членов конгресса США (79 сенаторов из 100 и 303 члена Палаты представителей из 435), представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии, подписали письмо Трампу, в котором выразили свою обеспокоенность ситуацией в Сирии и призвали его усилить давление на Россию и Иран в связи с их деятельностью в Сирии.

Как сообщалось, 16 февраля президент США Дональд Трамп подписал пакет законов, который увеличивает помощь Украине до 700 млн долларов. Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году составляет 696 млн долларов.

В свою очередь военный эксперт Олег Стариков в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, куда уйдут 700 млн долларов помощи Украине от США. Он уверен, что финансовая помощь, которую выделили Украине в 2019 году, точно пойдет на усовершенствование оборонной сферы.

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Тег Россия, США, Конгресс США

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Источник:

РБК-Украина

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