В Конгрессе США предложили выделить $ 250 млн военной помощи для Украины

Выделение денег предлагают сделать в 2020 финансовом году

Фото: Pixabay

Пентагон в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября, может выделить 250 млн долларов на военную помощь Украине. Об этом говорится в проекте американского военного бюджета, подготовленном председателем комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адамом Смитом.

Также в документе предлагается продлить на год запрет на использование бюджетных средств на "осуществление любых видов деятельности, признающих суверенитет России над Крымом".

Также законодатели просят главу Пентагона совместно с госсекретарем не позднее 15 октября 2019 года представить отчет о стратегии США "по противодействию российским угрозам в Черном море".

Предлагаемые к законопроекту о бюджете Пентагона в 2020 году поправки будут обсуждаться на заседании комитета в среду. Затем документ рассмотрит вся Палата представителей, после чего к этой работе подключится Сенат. Весь этот процесс обычно длится до осени. Если обе палаты Конгресса одобрят проект бюджета, он будет отправлен на подпись президенту США.

На поставки военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения, в 2020 финансовом году Вашингтон заложил 250 млн долларов. В бюджете США на текущий год на эту цель было выделено 200 млн долларов.

Напомним, начиная с 2014 года, США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защиты ее границ.

Как сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, бюджетные проекты на 2020 год, которые сейчас рассматриваются Конгрессом США, предусматривают увеличение поддержки Украины в оборонной сфере по сравнению с текущим годом.

В сентябре 2018 года Украине передали два американских катера "Айленд" для Военно-морских сил Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Конгрессе США предложили выделить $ 250 млн военной помощи для Украины". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"